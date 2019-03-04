Пензенская область на четвертом месте в России по количеству случаев бешенства.

04.03.2019 | 13:59

Пензенская область входит в четверку регионов с наибольшим числом случаев бешенства.

«В феврале 2019 года в России зафиксировано 109 случаев бешенства. Наибольшее количество случаев выявлено в Белгородской, Смоленской, Новосибирской и Пензенской областях», - сообщается на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Перечисляются животные, заразившиеся смертельным заболеваниям: 34 лисы, 33 собаки, 20 кошек, 9 коров, 8 енотовидных собак, 2 корсака. Также по одному случаю бешенства зафиксировано среди мелкого рогатого скота, рысей и песцов.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» начальник отдела противоэпизоотической и лечебной работы Управления ветеринарии Пензенской области Сергей Ажерин, с начала года в регионе было зафиксировано семь случаев бешенства: у шести кошек (в рабочих поселках Земетчино, Колышлей, Лунино и три в Пензе) и одной собаки (Бессоновка).

«Основными носителями вируса по-прежнему являются лисы, которые забегают в населенные пункты и контактируют с домашними животными. Сейчас лежит глубокий снег, мышей - основной кормовой базы для лис - нет, поэтому звери идут к человеческому жилью», - рассказал Сергей Владимирович.

Он также заверил: как только снег в лесах подтает, специалисты начнут раскидывать приманку для лис, содержащую вакцину против бешенства. Такая работа проводится дважды в году - весной и осенью.