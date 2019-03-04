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Общество | Пензенская область на четвертом месте в России по количеству случаев бешенства

04.03.2019|13:59
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Пензенская область входит в четверку регионов с наибольшим числом случаев бешенства.

«В феврале 2019 года в России зафиксировано 109 случаев бешенства. Наибольшее количество случаев выявлено в Белгородской, Смоленской, Новосибирской и Пензенской областях», - сообщается на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Перечисляются животные, заразившиеся смертельным заболеваниям: 34 лисы, 33 собаки, 20 кошек, 9 коров, 8 енотовидных собак, 2 корсака. Также по одному случаю бешенства зафиксировано среди мелкого рогатого скота, рысей и песцов.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» начальник отдела противоэпизоотической и лечебной работы Управления ветеринарии Пензенской области Сергей Ажерин, с начала года в регионе было зафиксировано семь случаев бешенства: у шести кошек (в рабочих поселках Земетчино, Колышлей, Лунино и три в Пензе) и одной собаки (Бессоновка).

«Основными носителями вируса по-прежнему являются лисы, которые забегают в населенные пункты и контактируют с домашними животными. Сейчас лежит глубокий снег, мышей - основной кормовой базы для лис - нет, поэтому звери идут к человеческому жилью», - рассказал Сергей Владимирович.

Он также заверил: как только снег в лесах подтает, специалисты начнут раскидывать приманку для лис, содержащую вакцину против бешенства. Такая работа проводится дважды в году - весной и осенью.

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Гость|04.03.2019 14:18|

Срочно в городе нужно провести массовыЙ остарел блоховозов !

Привлечь для этого военных, мильцанеров и волонтёров ! Рано утричком, утилизировать на ближайшие помойки.

Гость|04.03.2019 14:21|

penzainform.ru писал(a):

Он также заверил: как только снег в лесах подтает, специалисты начнут раскидывать приманку для лис, содержащую вакцину против бешенства. Такая работа проводится дважды в году - весной и осенью.
Почему в городе такое не проводится ?

Гость|04.03.2019 14:22|

на все воля божья. Посылает доброе божество бешенство на земличку пензенскую :(

Гость|04.03.2019 14:23|

У меня чёт саски жмёт может Бешенство?

Гость|04.03.2019 14:24|

Гость писал(a):

в городе нужно провести массовыЙ остарел блоховозов !
маршрутки чтоли отстреливать?

Гость|04.03.2019 14:24|

У меня стояк23см эт-ЧЕ?

Гость|04.03.2019 14:35|

Гость|04.03.2019 14:24|

У меня стояк23см эт-ЧЕ?

У тебя блохи .

Гость|04.03.2019 14:56|

Гость писал(a):

Пензенская область на четвертом месте в России по количеству случаев бешенства.
Чиновников ?

Гость|04.03.2019 15:19|

Гость писал(a):

У меня стояк23см эт-ЧЕ?
Льстишь себе.2-3 см.

Гость|04.03.2019 15:34|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
У меня стояк23см эт-ЧЕ?
Льстишь себе.2-3 см.
он это коленки мерил

Имя: Гость
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