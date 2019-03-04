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Общество | Документы пропавшего Андрея Савельева нашли в Богословке

04.03.2019|09:52
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В Пензенской области продолжается розыск 21-летнего жителя села Большой Колояр Наровчатского района Андрея Савельева. Его ищут как сотрудники полиции, так и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

17 февраля 2019 года молодой человек уехал на белом автомобиле ВАЗ-2106. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мать Андрея подала заявление в полицию о пропаже 28 февраля в 15:55.

2 марта в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» свидетели сообщили, что им попадалась «шестерка» молодого человека.

«Его машину видел 5 дней назад около остановки наровчатской», - написал один из них. «Я тоже видела машину там же, это было где-то в 10:00», - сообщила другая участница обсуждения.

Кроме того, паспорт транспортного средства на автомобиль нашли в селе Богословка Пензенского района. По информации ИА «ПензаИнформ», документ лежал на обочине дороги.

«Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения Андрея Савельева, продолжаются», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пропавший молодой человек имеет рост 175 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза. На нем были надеты синяя куртка-парка с капюшоном, синие спортивные штаны, обувь - черные кроссовки с белой подошвой.

Волонтеры и полицейские просят всех, кто знает что-либо об Андрее Савельеве, позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112, 630-249 (дежурная часть) и 8 (999) 261-64-71 или 02.

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Гость|04.03.2019 10:45|

Нашли документы, это уже хуже.

Дмитрий Н. Мотовилов|04.03.2019 10:49|

У меня в 1975-м сдуло с багажника куртку с документами. Её нашёл старший мастер Полосин с ПКЗ. Позвонил домой. Куртку оставил себе и взял бутылочку беленькой.

Гость|04.03.2019 11:02|

Зима вроде, документы прям ждали, когда их найдут на обочине.. Если сам не вышел на связь, значит его уже нет.. А машину скоро найдут..

Имя: Гость
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