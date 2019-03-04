04.03.2019 | 09:52

В Пензенской области продолжается розыск 21-летнего жителя села Большой Колояр Наровчатского района Андрея Савельева. Его ищут как сотрудники полиции, так и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

17 февраля 2019 года молодой человек уехал на белом автомобиле ВАЗ-2106. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мать Андрея подала заявление в полицию о пропаже 28 февраля в 15:55.

2 марта в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» свидетели сообщили, что им попадалась «шестерка» молодого человека.

«Его машину видел 5 дней назад около остановки наровчатской», - написал один из них. «Я тоже видела машину там же, это было где-то в 10:00», - сообщила другая участница обсуждения.

Кроме того, паспорт транспортного средства на автомобиль нашли в селе Богословка Пензенского района. По информации ИА «ПензаИнформ», документ лежал на обочине дороги.

«Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения Андрея Савельева, продолжаются», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пропавший молодой человек имеет рост 175 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза. На нем были надеты синяя куртка-парка с капюшоном, синие спортивные штаны, обувь - черные кроссовки с белой подошвой.

Волонтеры и полицейские просят всех, кто знает что-либо об Андрее Савельеве, позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112, 630-249 (дежурная часть) и 8 (999) 261-64-71 или 02.