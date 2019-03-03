03.03.2019 | 13:54

В субботу, 2 марта, в 11:58 очевидец выложил в соцсеть фото и видео, где запечатлена нетрезвая молодежь, с которой разбираются сотрудники вневедомственной охраны. Случай был у кафе-бара «Встреча» на улице Ладожской.

В ведомстве уточнили, что в 8:51 к ним поступил сигнал от барменши увеселительного заведения. По ее словам, группа отдыхавших парней и девушек вела себя неадекватно.

До приезда наряда задержания сотруднице бара удалось уговорить пьяных посетителей покинуть зал и выйти на улицу, поэтому прибывшие правоохранители застали их у входа.

«Барменша не стала заявлять на молодых людей, поэтому с ними просто провели профилактическую беседу. Тем не менее одного из парней пришлось доставить в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - уточнили в ведомстве.