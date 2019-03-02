Четвероногая красавица еще не знала, как ей повезло. Животное попало в добрые руки к двум сестрам - Дарье и Виктории. В прошлом году на такой же выставке они взяли себе кота. Теперь решили помочь еще одной беспризорной душе.
«Будем гладить ее, любить, говорить хорошие слова», - пояснила девочка.
Оксана Петулько выбирала кота маме. Животное тихо сидело на ее руках и даже не думало вырываться.
«Все кошки одинаково любят, и все они хотят дом. Эти кошки пострадали от рук человека, им хочется найти свой дом. Мне кажется, маленькому котенку легче найти, этим сложнее. Лучше сюда прийти и взять этих», - отметила участница акции «День котика» Оксана Петулько.
«В прошлом году уехало 10 животных, мы надеемся, что в этом не меньше уедет. Чем больше животных находят дом, тем больше животных мы можем взять с улицы на освободившиеся места», - рассказала организатор акции «День котика» Дарья Жалнина.
«Тех, кто меньше, нельзя обижать! Хоть мы и больше, но не должны их обижать», - подчеркнула участница акции «День котика» Полина Смирнова.
Все юные посетители акции могли принять участие в развлекательной программе. Для них были организованы мастер-классы, конкурс караоке, роспись аквагримом.