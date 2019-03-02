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Общество | Трудовые коллективы Пензы сыграли в стритбол

02.03.2019|15:49
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Стритбол стал четвертым видом в спартакиаде трудовых коллективов Пензы. До этого активные работники играли в шахматы, настольный теннис, бегали на лыжах.

«Это сплоченность, это дружба, гордость за свое предприятие. Тем более мы выступаем не так уж и плохо: в спартакиаде последние три года занимаем III, II место. Это чистая инициатива, зов души», - отметила участница спартакиады Ольга Пенкина.

«Это пример для всех! Пускай люди занимаются спортом в любом возрасте», - добавил участник спартакиады Михаил Потылицин.

В соревнованиях приняли участие 20 команд. Женских сборных было всего четыре, поэтому основные сражения развернулись среди мужских коллективов. Следующими этапами спартакиады станут легкая атлетика, перетягивание каната, армрестлинг и гиревой спорт.

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