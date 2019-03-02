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Общество | Пензенцы жалуются на соседей, держащих в квартире больше 10 собак

02.03.2019|12:23
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В администрацию Октябрьского района обратились жители дома № 91 на проспекте Победы. Они рассказали, что уже несколько лет владельцы одной из квартир держат более десятка собак.

По словам жильцов, из-за антисанитарного состояния жилища в подъезде стоит невыносимый запах, а круглосуточные вой и лай животных мешают соседям. Противники содержания такого количества животных заявили, что боятся за свое здоровье и здоровье детей.

В пятницу, 1 марта, представители администрации Октябрьского района и отдела полиции № 3 УВД вместе с руководителем управляющей компании прибыли по адресу, чтобы составить протокол за нарушение тишины и покоя граждан.

Дверь никто не открыл. Соседи рассказали, что хозяева квартиры в ней не живут, а лишь приходят кормить животных. По их словам, пищу собакам они приносят с окрестных помоек и из контейнеров сетевых магазинов.

«Учитывая непростую с юридической точки зрения ситуацию, а также отсутствие необходимых механизмов для ее изменения, заместитель главы администрации района пообещала найти инструменты решения и составить алгоритм совместных действий, для чего пригласила активных граждан прийти к ней на личный прием», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|02.03.2019 12:54|

Да, надо покончить с псевдолюбителями животных, многоквартирные дома нужно избавить от этой скверны, зловоний и шума. Заводить животных только по голосованию и согласованию с соседями!

Гость|02.03.2019 13:16|

Гость писал(a):

Заводить животных только по голосованию и согласованию с соседями!

А как быть с теми кто проголосовал за и склеил ласты переехав в апартаменты двух квадратных метров на постоянное место пребывания? Надо неукоснительно соблюдать СанПин. Собак за город. И это будет скоро.

Гость|02.03.2019 13:19|

Гость писал(a):

Заводить животных только по голосованию и согласованию с соседями!
Как в Японии. Впрочем, там и мнения соседей спрашивать нет смысла - просто запрещено держать даже кошек в квартире.

Гость|02.03.2019 13:30|

вот некоторым вашим соседям не нравится как вы справляете нужду в туалете им что делать

Гость|02.03.2019 13:55|

Я кайфую от лая

Гость|02.03.2019 13:59|

Луче лай собак, чем вопли детей.

Гость|02.03.2019 14:00|

Собак на шаурму отдать. Квартиру продать и деньги раздать соседям в счёт возмещения морального ущерба.

Гость|02.03.2019 14:08|

И где же рука волонтеры. Не соблюдается норма площади на одну собаку

Имя: Гость
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