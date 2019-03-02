02.03.2019 | 12:23

В администрацию Октябрьского района обратились жители дома № 91 на проспекте Победы. Они рассказали, что уже несколько лет владельцы одной из квартир держат более десятка собак.

По словам жильцов, из-за антисанитарного состояния жилища в подъезде стоит невыносимый запах, а круглосуточные вой и лай животных мешают соседям. Противники содержания такого количества животных заявили, что боятся за свое здоровье и здоровье детей.

В пятницу, 1 марта, представители администрации Октябрьского района и отдела полиции № 3 УВД вместе с руководителем управляющей компании прибыли по адресу, чтобы составить протокол за нарушение тишины и покоя граждан.

Дверь никто не открыл. Соседи рассказали, что хозяева квартиры в ней не живут, а лишь приходят кормить животных. По их словам, пищу собакам они приносят с окрестных помоек и из контейнеров сетевых магазинов.

«Учитывая непростую с юридической точки зрения ситуацию, а также отсутствие необходимых механизмов для ее изменения, заместитель главы администрации района пообещала найти инструменты решения и составить алгоритм совместных действий, для чего пригласила активных граждан прийти к ней на личный прием», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.