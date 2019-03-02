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Общество | Пензенские студенты соревнуются в компетенции «Ресторанное дело»

02.03.2019|16:05
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По цвету, запаху и вязкости нужно различить напитки участникам чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Он в эти дни проходит в Пензенской области.

В колледже современных технологий и бизнеса студенты соревнуются в компетенции «Ресторанное дело». Анастасия Сологуб потратила месяц на знакомство с сортами вин.

«Его не нужно пить, его нужно отличать только по запаху и цвету. Если у вас хорошая память и обоняние, то вы сразу можете все запомнить», - отметила участница конкурса.

Участники быстрее «раскусили» алые напитки, а вот светлые разгадать оказалось сложнее.

«Красное вино более популярное, а белое вино более легкое, более одинаковое», - рассказал эксперт конкурса Сергей Громков.

Представитель ресторана Сергей Громов заинтересован найти среди конкурсантов новые кадры.

«Фаворитов у меня нет, но я вижу потенциал некоторых участников», - добавил эксперт.

Различить вина - это только первое задание конкурса. Ребятам предстоит мастерски разложить скатерть, накрыть стол. В прошлом году все это проходила Сабина Сагандыкова, которая дошла до национального этапа конкурса и привезла медальон за профессионализм. На сей раз она - судья.

«В ресторанном бизнесе объединено несколько профессий, несколько специальностей - это официант, бармен, повар, бариста и сомелье. Человек должен знать и уметь очень многое: и как правильно обслужить человека, и как правильно найти к нему подход», - подчеркнула эксперт.

Всего на региональном этапе 20 компетенций. Победители будут защищать честь Пензенской области на всероссийском конкурсе «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

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