02.03.2019 | 15:36

Над проходящими рядом с домом № 13 на улице Пацаева нависла угроза: балкон отошел от стены и готов в любой момент рухнуть вниз. Алюминиевая конструкция не выдержала веса снежно-ледяной глыбы.

«Позвонила бабушка, сказала, что чистили снег с крыши, балкон отошел от стены, ЧП. Я приехал, посмотрел - действительно, так все», - рассказал житель г. Пензы Константин Мусатов.

Внук обратился к председателю дома. Разговор оказался коротким.

«Сказали: балкон - это частная собственность, решайте сами»», - добавил мужчина.

«А куда мы его будем сбрасывать?» - задалась вопросом председатель дома Татьяна Здоровьева.

Женщина мыслит категорично: ущерб владельцу балкона никто не возместит, а если что-то рухнет на людей, отвечать будет тоже собственник.

«Идет монолитом. Балконы нужно чистить, раз построили их! Его не чистили - вот какая наледь! На кого она упадет и в какой момент - за это я не могу нести ответственность. Вообще, балкон пятого этажа у нас в техническом паспорте не отмечен, что построен. То есть это самострой», - подчеркнула женщина.

Подобные спорные ситуации возникают во многих районах города.

«В таком случае собственнику нужно написать претензию в управляющую организацию. Если эта претензия в добровольном порядке положительно не удовлетворена, остается только обращаться собственнику в судебном порядке, требовать возмещения материального ущерба», - пояснил и. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.