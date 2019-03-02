Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|2 мар 2019|18:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
  74.80  |  $  65.81
 

Общество | На улице Пацаева, 13, на прохожих может рухнуть балкон

02.03.2019|15:36
Печать

Над проходящими рядом с домом № 13 на улице Пацаева нависла угроза: балкон отошел от стены и готов в любой момент рухнуть вниз. Алюминиевая конструкция не выдержала веса снежно-ледяной глыбы.

«Позвонила бабушка, сказала, что чистили снег с крыши, балкон отошел от стены, ЧП. Я приехал, посмотрел - действительно, так все», - рассказал житель г. Пензы Константин Мусатов.

Внук обратился к председателю дома. Разговор оказался коротким.

«Сказали: балкон - это частная собственность, решайте сами»», - добавил мужчина.

«А куда мы его будем сбрасывать?» - задалась вопросом председатель дома Татьяна Здоровьева.

Женщина мыслит категорично: ущерб владельцу балкона никто не возместит, а если что-то рухнет на людей, отвечать будет тоже собственник.

«Идет монолитом. Балконы нужно чистить, раз построили их! Его не чистили - вот какая наледь! На кого она упадет и в какой момент - за это я не могу нести ответственность. Вообще, балкон пятого этажа у нас в техническом паспорте не отмечен, что построен. То есть это самострой», - подчеркнула женщина.

Подобные спорные ситуации возникают во многих районах города.

«В таком случае собственнику нужно написать претензию в управляющую организацию. Если эта претензия в добровольном порядке положительно не удовлетворена, остается только обращаться собственнику в судебном порядке, требовать возмещения материального ущерба», - пояснил и. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!