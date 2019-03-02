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Общество | Из пензенских дворов будут эвакуировать машины, мешающие проезду мусоровозов

02.03.2019|10:06
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В субботу, 2 марта, в администрации Пензы прошло совещание по вопросам вывоза бытовых отходов и очистки контейнерных площадок.

Сейчас завершается паспортизация всех городских мусорок. Районные администрации проводят отбор подрядчиков, которые будут заниматься зачисткой контейнерных площадок, расположенных на муниципальной территории. На эти цели выделены деньги из городской казны.

Что касается площадок, расположенных на отмежеванной территории, то их содержание находится в ведении собственников земельных участков.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил главам районных администраций взять на особый контроль вывоз отходов с территорий школ и детских садов.

Кроме того, он обратил внимание на случаи, когда проезду спецтехники мешают припаркованные машины.

«Зачастую проехать к контейнерной площадке невозможно: автомобили загораживают проезд. У нас есть старшие по подъезду, по дому, которые оперативно помогут найти владельца транспорта. Надо наладить связь с регоператором и работать в этом направлении совместно», - поставил задачу Виктор Кувайцев.

«Когда установить хозяина машины невозможно, сотрудники районных администраций будут обращаться в УМВД России по г. Пензе для эвакуации мешающего проезду автомобиля», - сообщили в пресс-службе администрации города.

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Гость|02.03.2019 10:30|

Вот как хоть одну машину эвакуируют - и пишите. А так просто болтология

Гость|02.03.2019 10:34|

То есть для проезда пожарной и скорой мы не всегда эвакуируем машина, а ради мусоровоза будем?

Гость|02.03.2019 10:34|

Нашли крайнего старшая по дому и подьезду должны искать владельцев брошенных машин. И содержание площадок под мусор отвечают собственники.

Гость|02.03.2019 10:43|

Гость писал(a):

То есть для проезда пожарной и скорой мы не всегда эвакуируем машина, а ради мусоровоза будем?
Мусора важнее пожарных и врачей.

Гость|02.03.2019 10:47|

Статусы Владимир ясно солнышко за пенсион и мусорную реформу. За то мы стоим ракеты!

Гость|02.03.2019 10:48|

Я бы ещё тупо просто приезжал и эвакуировал так для порядка, чтобы боялись. Брал жоповозки и эвакуировал.

Имя: Гость
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