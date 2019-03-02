02.03.2019 | 10:06

В субботу, 2 марта, в администрации Пензы прошло совещание по вопросам вывоза бытовых отходов и очистки контейнерных площадок.

Сейчас завершается паспортизация всех городских мусорок. Районные администрации проводят отбор подрядчиков, которые будут заниматься зачисткой контейнерных площадок, расположенных на муниципальной территории. На эти цели выделены деньги из городской казны.

Что касается площадок, расположенных на отмежеванной территории, то их содержание находится в ведении собственников земельных участков.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил главам районных администраций взять на особый контроль вывоз отходов с территорий школ и детских садов.

Кроме того, он обратил внимание на случаи, когда проезду спецтехники мешают припаркованные машины.

«Зачастую проехать к контейнерной площадке невозможно: автомобили загораживают проезд. У нас есть старшие по подъезду, по дому, которые оперативно помогут найти владельца транспорта. Надо наладить связь с регоператором и работать в этом направлении совместно», - поставил задачу Виктор Кувайцев.

«Когда установить хозяина машины невозможно, сотрудники районных администраций будут обращаться в УМВД России по г. Пензе для эвакуации мешающего проезду автомобиля», - сообщили в пресс-службе администрации города.