01.03.2019 | 14:39

Жительница Иссинского района через суд добилась частичной компенсации расходов, понесенных при переезде с Крайнего Севера.

Женщина решила сменить место жительства и приехала из Комсомольска-на-Амуре в село Кисловка. Она посчитала, что имеет право на возмещение затрат, однако в Мокшанском отделении Пенсионного фонда ей отказали, сославшись на несоответствие сведений в представленных документах.

Посчитав решение незаконным, сельчанка обратилась в суд с просьбой взыскать с УПФР 11 545 рублей.

Изучив материалы дела, служители Фемиды удовлетворили требование частично, обязав ответчика выплатить истцу 10 496 рублей 40 копеек в качестве компенсации и 300 рублей, потраченных на оплату госпошлины, сообщили ИА «ПензаИнформ» в Мокшанском районном суде.