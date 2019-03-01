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Общество | Жительнице области возместят расходы на переезд с Крайнего Севера

01.03.2019|14:39
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Жительница Иссинского района через суд добилась частичной компенсации расходов, понесенных при переезде с Крайнего Севера.

Женщина решила сменить место жительства и приехала из Комсомольска-на-Амуре в село Кисловка. Она посчитала, что имеет право на возмещение затрат, однако в Мокшанском отделении Пенсионного фонда ей отказали, сославшись на несоответствие сведений в представленных документах.

Посчитав решение незаконным, сельчанка обратилась в суд с просьбой взыскать с УПФР 11 545 рублей.

Изучив материалы дела, служители Фемиды удовлетворили требование частично, обязав ответчика выплатить истцу 10 496 рублей 40 копеек в качестве компенсации и 300 рублей, потраченных на оплату госпошлины, сообщили ИА «ПензаИнформ» в Мокшанском районном суде.

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Гость|01.03.2019 14:48|

Комсомольск -на-Амуре у нас крайний север?

Гость|01.03.2019 14:50|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

Гость|01.03.2019 14:52|

Да,это север,а Салехард-это дальний Восток...

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