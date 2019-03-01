01.03.2019 | 16:20

Время живых очередей за путевками в детские оздоровительные лагеря ушло в прошлое. Меньше десятка жителей Первомайского района пришли в администрацию за помощью, там же сотрудники городского спорткомитета консультировали пензенцев.

«Мне легче, когда со мной еще куча людей, которые со мной в одном деле. С надеждой пришла, что здесь еще кто-то более опытный, кто владеет компьютером и быстрее поможет мне зарегистрироваться», - рассказала жительница г. Пензы Татьяна.

«Волнуемся, время уже 59 минут... Начинаем! Жмем кнопочки, девочки!» - призвала жительница г. Пензы Светлана.

В канун контрольной даты и времени сайт www.leto58.ru отключили - на экранах персональных устройств родителей появилось уведомление «Ведутся технические работы».

Сделали это для того, чтобы 1 марта в 9:00 без сбоя запустить электронную очередь. Претендентов на путевки за частичную родительскую плату больше 6 000 - столько детей зарегистрировали в системе.

В 9:06 происходящее на сайте прокомментировала начальник отдела городского спорткомитета Светлана Судовчихина.

«Сейчас на сайте находится 4 000 человек. Сайт не зависает, не тормозит. Сейчас разработчики посмотрят, сколько граждан уже поставили своих детей в очередь», - сообщила Светлана Судовчихина.

Первые пятнадцать минут оказались самыми тревожными. Кто-то не сразу смог выполнить ряд нехитрых операций на сайте, родители консультировались друг с другом по телефону.

«Здесь всегда мне нравится: по мере возможности - порядок, взаимодействие с гражданами, помощь оперативная, очень быстро», - оценила жительница г. Пензы Татьяна.

В районные администрации за путевками родители отправятся в апреле, с 8-го числа. К этой дате станет известно, сколько будет мест и в каких лагерях. Секретарь межведомственной комиссии по организации летней кампании говорит: тем, кто оказался в хвосте электронной очереди, отчаиваться не стоит.

«После того как мы раздаем все путевки, начинается обратный процесс: граждане по разным причинам начинают либо путевки возвращать, либо обмен производить. Все возможно. Можно получить путевку даже за пять дней до заезда ребенка в лагерь», - объяснила секретарь.

В 2019 году на льготных условиях путевки получат больше семей, чем было в 2018-м.