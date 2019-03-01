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Общество | В Пензе стартовала весенняя реформа ЖКХ

01.03.2019|17:59
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С 1 марта ужесточены требования к деятельности аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний. Теперь они должны в круглосуточном режиме регистрировать поступающие заявки от жителей и делать аудиозапись телефонных звонков.

«Если в течении пяти минут у гражданина не получилось дозвониться, он должен иметь возможность оставить сообщение - голосовое либо электронное. В течение получаса диспетчер должен сообщить гражданину, в какой срок к нему приедут», - уточнил врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

На устранение засоров канализации или мусоропровода дается два часа. Если заискрили провода или упало напряжение в сети, то через тридцать минут электрики обязаны явиться к месту вызова.

Но это не означает, что по взмаху волшебной палочки все сразу сделают. Иногда требуется день, а то и два на то, чтобы полностью решить проблему. Затопленные подвалы - бич пензенских многоэтажек.

Единая дежурная диспетчерская служба города выполняет функцию координатора всех аварийных организаций, ресурсоснабжающих компаний. Туда днем и ночью поступает информация от пензенцев.

«Все обращения регистрируются в системе, им присваивается номер, и по прошествии некоторого времени, если возникает такая необходимость, по номеру заявки можем ответ заявителю дать. И он может проследить судьбу своей заявки, своего обращения», - сообщил начальник службы ЕДДС г. Пензы Сергей Пирогов.

Аварийно-диспетчерские службы есть далеко не у всех управляющих компаний. Особенно тяжело придется в адаптации некрупным УК.

«Те управляющие альянсы, которые работают по договору, будут зависеть от хорошей, надлежащей работы аварийно-диспетчерской службы, которая работает на договорных обязательствах», - добавил Александр Киндаев.

Новые правила должны положительно сказаться и на имидже современного коммунального работника. У него должен быть бейдж, где написано, как его зовут и какую организацию он представляет. В чемодане, помимо инструментов, будут бахилы - без них он в квартиру не пойдет.

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Гость|01.03.2019 18:47|

Без базилика не войдёт. Ну да, как в анекдоте:хозяйка, те через выбираешь,вонь или грязь?

Гость|01.03.2019 18:53|

Гость писал(a):

Без базилика не войдёт.
Нет, требую аромат лаванды и розы!

Гость|01.03.2019 19:01|

Думаю ,что не чего хорошего от старта не получится, так .как нет ответственных лиц и спроса с них. Как работали по старинке , так и будут работать. Если будет спрос , то будет и результат, пока мы не видим положительных результатов. Все зависит от власти. Получается улучшение только на бумаге.

Гость|01.03.2019 19:02|

Весенняя реформа, ждем от этих креативщиков вторничной реформы.

Имя: Гость
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