01.03.2019 | 18:49

Встретить такую круглую дату - тоже дело особой важности. 100-летие криминалистической службы МВД пензенские эксперты и сотрудники прошлых лет отметили концертом.

17 лет территориальным подразделением руководил Владимир Сатыренко, и теперь он раскрывал уже не преступления, а историю структуры.

«Мы единственные в стране организовали в 1999 году товароведческие экспертизы, автотовароведческие и строительно-технические. В стране этим не занимался никто. Меня даже по этому поводу вызывали к замминистра. Вначале отчитался, а потом объяснил, как это все получилось», - рассказал начальник ЭКЦ УМВД России по Пензенской области в 1993-2010 гг.

Свою должность он передал по наследству. Теперь региональным экспертно-криминалистическим центром руководит его сын Вадим Сатыренко.

Он вместе с подчиненными (а их 127 человек) каждый день ищут научные подтверждения преступлений, чтобы представить их правоохранителям и судьям.

«Мы сегодня на месте не стоим, поэтому каждый год мы закупаем новые микроскопы, новую приборную какую-то базу получаем, новое программное обеспечение. Открываем новые виды лабораторий: в декабре 2018 года мы единственные из четырех регионов Российской Федерации открыли лабораторию ДНК-анализа», - сообщил действующий начальник ЭКЦ УМВД России по Пензенской области.

Криминалистам по случаю юбилея службы вручили благодарственные письма и грамоты как главное доказательство признания.