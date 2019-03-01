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Общество | В Пензе отметили 100-летие криминалистической службы МВД

01.03.2019|18:49
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Встретить такую круглую дату - тоже дело особой важности. 100-летие криминалистической службы МВД пензенские эксперты и сотрудники прошлых лет отметили концертом.

17 лет территориальным подразделением руководил Владимир Сатыренко, и теперь он раскрывал уже не преступления, а историю структуры.

«Мы единственные в стране организовали в 1999 году товароведческие экспертизы, автотовароведческие и строительно-технические. В стране этим не занимался никто. Меня даже по этому поводу вызывали к замминистра. Вначале отчитался, а потом объяснил, как это все получилось», - рассказал начальник ЭКЦ УМВД России по Пензенской области в 1993-2010 гг.

Свою должность он передал по наследству. Теперь региональным экспертно-криминалистическим центром руководит его сын Вадим Сатыренко.

Он вместе с подчиненными (а их 127 человек) каждый день ищут научные подтверждения преступлений, чтобы представить их правоохранителям и судьям.

«Мы сегодня на месте не стоим, поэтому каждый год мы закупаем новые микроскопы, новую приборную какую-то базу получаем, новое программное обеспечение. Открываем новые виды лабораторий: в декабре 2018 года мы единственные из четырех регионов Российской Федерации открыли лабораторию ДНК-анализа», - сообщил действующий начальник ЭКЦ УМВД России по Пензенской области.

Криминалистам по случаю юбилея службы вручили благодарственные письма и грамоты как главное доказательство признания.

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Гость|01.03.2019 19:17|

penzainform.ru писал(a):

Свою должность он передал по наследству.
Эта служба частная или государственная? Ничего не понятно.

Гость|01.03.2019 19:21|

У полицейских служба интересная то коллегу коллеги хором, то стриптиз для них станцуют.

Гость|01.03.2019 19:32|

Скитович жив?Если жив,то здоровья и долголетия ему и его семье!

Всё,что он изобрёл,внедрил и испытал в НИЛСКЭ,теперь присвоено.

Бывший лаборант фотолаборатории.

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