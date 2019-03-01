01.03.2019 | 15:45

47-летний учитель физкультуры из Никольска в суде отстоял право на досрочную пенсию по старости.

Мужчина подал соответствующее заявление в межрайонное управление Пенсионного фонда в Городище, но ему отказали, пояснив, что не выработан требуемый специальный стаж в 25 лет.

Как оказалось, в льготный стаж не засчитали периоды, когда он находился на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах.

«С данным решением истец не согласился, поскольку он работает учителем физкультуры в школе и повышение квалификации, участие в семинарах является необходимым условием его работы», - пояснили в пресс-службе Никольского районного суда.

Педагог обратился к служителям Фемиды с требованием обязать УПФР назначить ему досрочную страховую пенсию по старости, включив в его спецстаж спорные периоды.

«Судом было установлено, что на курсы повышения квалификации, курсы-семинары, семинары, методические тренинги истец направлялся приказами работодателя по вызовам образовательных учреждений, в вышеуказанные периоды он состоял в трудовых отношениях со школой.

Эти мероприятия были непосредственно связаны с осуществлением истцом педагогической деятельности как учителя физкультуры, за ним сохранялась заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ», - пояснили в пресс-службе.

В итоге суд удовлетворил требования учителя.