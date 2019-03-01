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Общество | В Никольске 47-летний учитель добился назначения пенсии по старости

01.03.2019|15:45
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47-летний учитель физкультуры из Никольска в суде отстоял право на досрочную пенсию по старости.

Мужчина подал соответствующее заявление в межрайонное управление Пенсионного фонда в Городище, но ему отказали, пояснив, что не выработан требуемый специальный стаж в 25 лет.

Как оказалось, в льготный стаж не засчитали периоды, когда он находился на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах.

«С данным решением истец не согласился, поскольку он работает учителем физкультуры в школе и повышение квалификации, участие в семинарах является необходимым условием его работы», - пояснили в пресс-службе Никольского районного суда.

Педагог обратился к служителям Фемиды с требованием обязать УПФР назначить ему досрочную страховую пенсию по старости, включив в его спецстаж спорные периоды.

«Судом было установлено, что на курсы повышения квалификации, курсы-семинары, семинары, методические тренинги истец направлялся приказами работодателя по вызовам образовательных учреждений, в вышеуказанные периоды он состоял в трудовых отношениях со школой.

Эти мероприятия были непосредственно связаны с осуществлением истцом педагогической деятельности как учителя физкультуры, за ним сохранялась заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ», - пояснили в пресс-службе.

В итоге суд удовлетворил требования учителя.

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Гость|01.03.2019 16:10|

Кто отгадает с трёх раз,какой пенсионер самый желанный? 1.Здоровый. 2.Больной? 3.Мёртвый?

Гость|01.03.2019 16:28|

Только в эрефии надо за пенсией идти в суд, спасибо вошдь за заботу о нас сирых и убогих.

Имя: Гость
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