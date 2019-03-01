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Общество | В Наровчатском районе по просьбе полицейских уничтожат 382 л алкоголя

01.03.2019|10:29
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Наровчатский суд разрешил уничтожить 382 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции. С соответствующим ходатайством к служителям Фемиды обратился начальник следственной группы районного отделения МВД России.

Товар был изъят при обыске у жителя райцентра, который проходил по уголовному делу. В его надворных постройках нашли пластиковые канистры с жидкостью, а также бутылки с этикетками «Гжелка Мягкая водка» и «Cognac Hennessy» с сомнительными акцизными марками.

В машине у мужчины обнаружили еще 300 бутылок с этикетками «Царская охота Водка Platinum» и 90 бутылок с этикетками «Водка Колосов Люкс», документов на которые у наровчатца не было.

«С изъятой продукцией были проведены все необходимые экспертные исследования, которыми установлено, что жидкость в бутылках является алкогольной, а в канистрах - спиртосодержащей, в том числе домашней выработки. При этом вся жидкость не соответствует государственным стандартам и техническим условиям, часть является непищевой и непригодной для внутреннего употребления и опасной для жизни и здоровья человека, а наклеенные на поверхности бутылок федеральные специальные марки являются поддельными», - сообщили в пресс-службе суда.

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Гость|01.03.2019 10:50|

penzainform.ru писал(a):

Товар был изъят при обыске у жителя райцентра,

В кутузку и на долго.

Гость|01.03.2019 11:22|

сами полицейские и выпьют

Гость|01.03.2019 11:24|

Господа полицейские не пьют.

Гость|01.03.2019 11:24|

Зачем ее уничтожать? В присутствии комиссии разбавить, добавить краситель и отдать полиции и скорой как омывайку. Нужно более рационально подходить.

Гость|01.03.2019 11:49|

Гость писал(a):

и выпьют

Не пей, козленочком станешь.

Гость|01.03.2019 11:50|

penzainform.ru писал(a):

Наровчатский суд разрешил уничтожить 382 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Весь Наровчат теперь целый месяц будет пьяным

Имя: Гость
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