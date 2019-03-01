01.03.2019 | 10:29

Наровчатский суд разрешил уничтожить 382 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции. С соответствующим ходатайством к служителям Фемиды обратился начальник следственной группы районного отделения МВД России.

Товар был изъят при обыске у жителя райцентра, который проходил по уголовному делу. В его надворных постройках нашли пластиковые канистры с жидкостью, а также бутылки с этикетками «Гжелка Мягкая водка» и «Cognac Hennessy» с сомнительными акцизными марками.

В машине у мужчины обнаружили еще 300 бутылок с этикетками «Царская охота Водка Platinum» и 90 бутылок с этикетками «Водка Колосов Люкс», документов на которые у наровчатца не было.

«С изъятой продукцией были проведены все необходимые экспертные исследования, которыми установлено, что жидкость в бутылках является алкогольной, а в канистрах - спиртосодержащей, в том числе домашней выработки. При этом вся жидкость не соответствует государственным стандартам и техническим условиям, часть является непищевой и непригодной для внутреннего употребления и опасной для жизни и здоровья человека, а наклеенные на поверхности бутылок федеральные специальные марки являются поддельными», - сообщили в пресс-службе суда.