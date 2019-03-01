01.03.2019 | 16:34

В 2018 году в суды Пензенской области поступило 166 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними жителями региона, - на 14 больше, чем в 2017-м. Жертвами юных нарушителей закона стали 193 человека.

Об этом в пятницу, 1 марта, говорилось на подведении итогов работы, состоявшемся в Пензенском областном суде.

126 подростков были осуждены, а 70 по различным процессуальным основаниям были освобождены от уголовной ответственности.

Как показывает анализ факторов, формирующих антиобщественное поведение несовершеннолетних, до судимости несовершеннолетних доводит в основном безнадзорность.

«10,3% осужденных воспитывались вне семьи, каждый второй (47%) - в неполной семье. Каждый третий (29,4%) нигде не работал и не учился. Каждый седьмой подросток (14,7%) совершил преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.