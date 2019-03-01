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Общество | В 2018 году в Пензенской области жертвами подростков стали 193 человека

01.03.2019|16:34
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В 2018 году в суды Пензенской области поступило 166 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними жителями региона, - на 14 больше, чем в 2017-м. Жертвами юных нарушителей закона стали 193 человека.

Об этом в пятницу, 1 марта, говорилось на подведении итогов работы, состоявшемся в Пензенском областном суде.

126 подростков были осуждены, а 70 по различным процессуальным основаниям были освобождены от уголовной ответственности.

Как показывает анализ факторов, формирующих антиобщественное поведение несовершеннолетних, до судимости несовершеннолетних доводит в основном безнадзорность.

«10,3% осужденных воспитывались вне семьи, каждый второй (47%) - в неполной семье. Каждый третий (29,4%) нигде не работал и не учился. Каждый седьмой подросток (14,7%) совершил преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|01.03.2019 17:03|

Уголовную ответственность нужно(Как в США) вводить с 10 лет. Суворовские училища для блатных? Государство снимает с себя ответственность?

Гость|01.03.2019 17:28|

penzainform.ru писал(a):

Каждый третий (29,4%) нигде не работал
А вот тут бы по подробнее, а где у нас несовершеннолетние могут работать????

Гость|01.03.2019 17:55|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

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