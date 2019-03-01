01.03.2019 | 15:19

Теперь у каждой участницы конкурса «Мисс студенчество» есть номер. Жеребьевку организаторы выдержали в стилистике шоу этого года: тема состязания в 2019 году - «Необыкновенная сказка». Чтобы знать, какой она будет выходить на сцену, девушке достаточно было выразить симпатию к какому-то персонажу.

Но в этом году к процедуре жеребьевки девушки отнеслись спокойнее, чем обычно. В 2019-м организаторы решили не привязываться к очередности, многие выходы на сцену будут едиными для всех участниц. Работа над шоу ведется уже несколько недель и теперь входит в завершающую фазу.

«Три раза в неделю репетиции, также параллельно мы «визитку» готовим, танец, и как-то морально настраиваешься», - отметила студентка ПГУ Оксана Филиппова.

Ряд заданий участницы уже выполнили. Например, выложили в Интернет видеоролики на определенную тему.

Финал состоится 14 марта в областной филармонии.

«Победительница конкурса, помимо материального приза и короны, получит право представлять регион на российском этапе конкурса «Мисс студенчество России», который в этом году пройдет в Чебоксарах», - рассказал председатель Союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.