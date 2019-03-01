Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 мар 2019|19:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  74.80  |  $  65.81
 

Общество | Участницам конкурса «Мисс студенчество - 2019» присвоили номера

01.03.2019|15:19
Печать

Теперь у каждой участницы конкурса «Мисс студенчество» есть номер. Жеребьевку организаторы выдержали в стилистике шоу этого года: тема состязания в 2019 году - «Необыкновенная сказка». Чтобы знать, какой она будет выходить на сцену, девушке достаточно было выразить симпатию к какому-то персонажу.

Но в этом году к процедуре жеребьевки девушки отнеслись спокойнее, чем обычно. В 2019-м организаторы решили не привязываться к очередности, многие выходы на сцену будут едиными для всех участниц. Работа над шоу ведется уже несколько недель и теперь входит в завершающую фазу.

«Три раза в неделю репетиции, также параллельно мы «визитку» готовим, танец, и как-то морально настраиваешься», - отметила студентка ПГУ Оксана Филиппова.

Ряд заданий участницы уже выполнили. Например, выложили в Интернет видеоролики на определенную тему.

Финал состоится 14 марта в областной филармонии.

«Победительница конкурса, помимо материального приза и короны, получит право представлять регион на российском этапе конкурса «Мисс студенчество России», который в этом году пройдет в Чебоксарах», - рассказал председатель Союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!