01.03.2019 | 18:30

Если политиков выбирают граждане только старше 18 лет, то определять облик города доверили и подросткам. Десятиклассница Лиза однозначно выбрала территорию, которую нужно преобразить в 2019 году.

«Я проголосовала за реконструкцию левого берега Суры, потому что я считаю, что это очень важно. Летом и на каникулах мы проводим там большую часть времени», - рассказала участница голосования.

В 2018 году пензенцы уже голосовали за реконструкцию набережной, но теперь ремонт коснется прогулочной части. Вообще, каждый мог выбрать три объекта из семи предложенных для благоустройства.

В списке - скверы Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы и за дворцом единоборств «Воейков», набережная Суры, площади Соборная и Фонтанная.

«Она уже давно требует этой реконструкции. Еще во времена нашей молодости в таком виде была, пора бы», - заключил участник голосования Роман Захарчик.

Пункт для голосования в лицее № 55 к середине дня посетили 210 человек, после обеда людей оказалось уже меньше.

«Утром была другая ситуация. Режим голосования - с 8 часов утра до 7 часов вечера. С утра проголосовали родители, которые привели детей в школу», - пояснила председатель территориальной комиссии по общественному голосованию Елизавета Иванова.

Таких, кто просто шел мимо и заодно голосовал, не было: пензенцы четко знали, зачем определяют территории для благоустройства.

«Это тот город, в котором я живу, в котором, полагаю, будут жить мои дети. И чтобы гостям, приезжающим к нам, было интересно», - рассудил участник голосования Сергей Полушкин.

Журналисты 11 канала не остались в стороне от голосования и тоже выбрали территории для благоустройства.