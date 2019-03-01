01.03.2019 | 14:46

С 18 по 22 марта будет действовать горячая линия управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации для жителей Приволжского федерального округа.

Жители Пензенской области имеют возможность пожаловаться на нарушения их прав в сфере вознаграждения за работу.

Звонки будут приниматься по номеру телефона 8 (831) 278-45-24 с 9:00 до 16:00.

Граждане могут сообщить о нарушениях сроков и длительных задержках выдачи зарплаты и о деньгах «в конверте».

«Также можно будет пожаловаться на несоблюдение работодателями требований законодательства о минимальном размере оплаты труда и других нарушениях при начислении и выплате заработной платы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.