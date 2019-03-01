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Общество | Пензенская область за три года получит 82,5 млн рублей на проект «Чистая вода»

01.03.2019|09:31
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В четверг, 28 февраля, Пензенская область приняла участие во всероссийском селекторном совещании, которое провел замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

На совещании присутствовали должностные лица региональных управлений ЖКХ и ГЗН и Роспотребнадзора, представители Кузнецка, а также Кузнецкого, Городищенского, Бессоновского, Лунинского и Нижнеломовского районов области.

Одной из главных тем, обсуждаемых на всероссийском уровне, стала реализация проекта «Чистая вода», в который входит Пензенская область. Один из ключевых показателей - обеспеченность питьевой водой надлежащего качества из централизованной системы водоснабжения 99% горожан и 90,8% всего населения страны.

Максим Егоров поставил задачу: до 1 августа каждому региону необходимо утвердить местную программу по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения. Кроме того, до 1 мая должна завершиться их инвентаризация.

За время реализации федерального проекта «Чистая вода» до 2024 года в 83 регионах России будет построено и реконструировано около 400 крупных объектов водоснабжения. Объем финансирования проекта составит 245 млрд рублей, включая средства федерального, региональных бюджетов и инвесторов.

«На реализацию проекта Пензенской области будут выделены средства из федерального бюджета: в 2019 году - 9,92 млн руб., в 2020-м - 23,23 млн, в 2021-м - 49,32 млн руб.», - сообщили в пресс-службе регионального Министерства ЖКХ и ГЗН.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|01.03.2019 09:59|

Хорошее дело!

Часто бываю в Москве и Подмосковье-отличная вода!

В Подмосковье,там Воробьев (губернатор Московской области) ,пробурил несколько артезианских скважин во Владимирской области,и дали чистую воду в восточное Подмосковье-вообще не покупаю,пью из под крана,гораздо лучше,чем та, которая у нас,в Пензе,в киосках продается!

Так что,если идея реализуется,будет очень даже хорошо

Гость|01.03.2019 10:03|

Гость писал(a):

В Подмосковье,там Воробьев (губернатор Московской области) ,пробурил несколько артезианских скважин во Владимирской области,и дали чистую воду в восточное Подмосковье-
Враньё.

Гость|01.03.2019 10:15|

хоть что-то хорошее

Имя: Гость
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