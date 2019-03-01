01.03.2019 | 12:57

Пензенец через суд добился взыскания с ООО «СК «Согласие» страховки за сгоревший дом и компенсации морального вреда.

Мужчина заключил договор с фирмой 10 апреля 2018 года, а 8 мая произошел пожар и огонь уничтожил часть застрахованного имущества, так что отремонтировать его не представлялось возможным.

Через неделю после случившегося погорелец обратился в «Согласие» с заявлением о страховой выплате, однако денег так и не получил, а потому подал в суд.

Фирма, в свою очередь, направила встречный иск с требованием признать договор недействительным, так как на момент его заключения страховая стоимость дома не соответствовала рыночной.

Тогда суд назначил товароведческую и строительно-техническую экспертизу, результаты которой не подтвердили доводы компании.

«Таким образом, умышленных действий (обмана) со стороны страхователя, повлекших за собой введение страховщика в заблуждение относительно площади страхуемого объекта либо признаков страхового мошенничества, не установлено, в связи с чем суд не усмотрел оснований для удовлетворения встречного иска», - сообщили в Первомайском районном суде.

В итоге с ООО «СК «Согласие» взыскали страховую выплату в размере 989 000 рублей, компенсацию морального вреда на сумму 1 000 рублей, а также штраф за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке.

Ответчик не согласился с решением и подал апелляцию в областной суд, однако там его жалобу оставили без удовлетворения.