01.03.2019 | 16:21

По состоянию на пятницу, 1 марта, в Пензенской области 2 878 студентов средних специальных учебных заведений прошли профосмотр на выявление употребления наркотиков, а также психоактивных веществ, алкоголя и табака.

«Зафиксировано 2 случая употребления наркотических веществ, 694 - табакокурения, 99 - употребления спиртных напитков, 8 - употребления барбитуратов», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Процедура носит исключительно профилактический характер и полностью анонимна.

«В случае обнаружения наркотического или психоактивного вещества учащийся приглашается на беседу, которая никак в дальнейшем не отразится на показателях годности к учебе в учебных заведениях», - пояснил заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан.