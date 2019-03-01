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Общество | Опубликованы результаты теста пензенских студентов на наркотики

01.03.2019|16:21
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По состоянию на пятницу, 1 марта, в Пензенской области 2 878 студентов средних специальных учебных заведений прошли профосмотр на выявление употребления наркотиков, а также психоактивных веществ, алкоголя и табака.

«Зафиксировано 2 случая употребления наркотических веществ, 694 - табакокурения, 99 - употребления спиртных напитков, 8 - употребления барбитуратов», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Процедура носит исключительно профилактический характер и полностью анонимна.

«В случае обнаружения наркотического или психоактивного вещества учащийся приглашается на беседу, которая никак в дальнейшем не отразится на показателях годности к учебе в учебных заведениях», - пояснил заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

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Гость|01.03.2019 16:33|

Я табакокурю, вину полностью осознаю. Что со мной теперь будет?

Гость|01.03.2019 16:45|

Смешно !

Гость|01.03.2019 16:47|

Гость писал(a):

Я табакокурю, вину полностью осознаю. Что со мной теперь будет?
Будет общественное порицание. Создавайте отдельный город и курите отдельно от общества.

Гость|01.03.2019 17:03|

что-то не понятноpenzainform.ru писал(a):

Процедура ... полностью анонимна.
penzainform.ru писал(a):
«В случае обнаружения наркотического или психоактивного вещества учащийся приглашается на беседу ...

Гость|01.03.2019 17:16|

penzainform.ru писал(a):

2 случая употребления наркотических веществ
penzainform.ru писал(a):
8 - употребления барбитуратов»
и того 10 человек любителей по кайфовать - они то наше будущее сделают из пензы райский сад.

Гость|01.03.2019 17:19|

99 употребляющих спиртные напитки из 2 878 студентов? Не ве-рю!

Гость|01.03.2019 17:37|

99 процентов

Гость|01.03.2019 17:55|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

Гость|01.03.2019 17:56|

Гость писал(a):

99 процентов
Верю.

Имя: Гость
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