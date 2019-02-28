28.02.2019 | 09:58

Юная пензячка стала героиней реалити-шоу «Беременна в 16» на канале «Ю». Премьерный выпуск программы вышел в эфир в среду, 27 февраля.

История Марии (имя изменено. - Прим. ред.) из Пензы - сюжет первого выпуска проекта, цель которого - показать, как меняется жизнь девушки на протяжении беременности и после рождения ребенка и через что приходится пройти молодой маме.

«Папа умер, когда я была совсем маленькой, то есть папу я только видела на фотографиях. А маме я была не нужна, она даже никогда не говорила, что любит меня. Мама выпивала очень сильно, пропадала из дома. Мама по улице шлялась, с утра пораньше уже такая вся никакая, поэтому мне было невыносимо выйти на улицу: на меня все очень косо смотрели.

В итоге до 14 лет меня воспитывала бабушка. Честно, я ее любила больше, чем маму, потому что она была везде со мной. Бабушка была для меня самым родным человеком. Все время я сидела у нее в комнате, все время она какие-то песни пела, вязала варежки, носки - целую кучу просто. Когда мама приходила пьяная, я просто у нее закрывалась в комнате.

Но два года назад бабушка умерла, и я осталась совсем одна. Мне было очень плохо, и я вернулась к маме, но вместо поддержки она просто срывала на мне злость. После бабушкиной смерти она вообще стала агрессивной.

Я не знала, как защитить себя, у меня не было поддержки, я боялась приходить домой. И я решилась написать в полицию и отказаться от собственной матери. Так я и оказалась в детдоме. Так трудно и одиноко было в детском доме, но мир не без добрых людей: я встретила Санию, она волонтер.

Именно Сания посоветовала мне год назад поступить в колледж на повара, но думаю я не об учебе, а о Кирилле - симпатичном парне из параллельной группы. Он зацепил меня своей внешностью. Когда я его вижу, у меня вообще сердце замирает», - рассказала Мария.

Через некоторое время девушка узнала, что беременна. Тогда ее судьбой и заинтересовались тележурналисты.