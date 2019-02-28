28.02.2019 | 17:37

«Ростелеком» и группа компаний «Территория жизни» познакомили пензенских риелторов с современными решениями в области безопасности жилых помещений.

Презентацию организовали в шоуруме, оборудованном системой «Умный дом» и расположенном в жилом комплексе «Арбековская застава».

Представители компаний-партнеров продемонстрировали, как можно отследить через мобильное приложение работу датчиков, отвечающих за открытие двери, или протечку в ванной комнате.

Умная розетка отключается одним нажатием кнопки на смартфоне, а камера наблюдения записывает происходящее в комнате или на улице.

«Система удобна, имеет интуитивно понятный интерфейс, все устройства доступны, есть журнал событий, где вы можете посмотреть, что происходило во время вашего отсутствия в квартире», - отметил руководитель группы по работе с застройщиками ПАО «Ростелеком» Антон Соколов.

Интеллектуальные устройства станут надежными помощниками в решении бытовых задач новоселов. Демоквартира - прекрасная возможность показать потенциальным покупателям преимущества современных технологий.

«С 2018 года группа компаний «Территория жизни» активно продвигает смарт-стандарты. Мы их реализовали в нашем жилом комплексе «Арбековская застава»: умные дома, вход с отметки «ноль», комфортные входные группы, бесшумные лифты.

Мы благодарны нашему партнеру «Ростелекому» за то, что сделал наши квартиры еще умнее, и надеемся, что данные функции наши клиенты оценят по достоинству», - сообщил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Демонстрационную квартиру можно увидеть в офисе продаж группы компаний «Территория жизни» по адресу: ул. Генерала Глазунова, 7.