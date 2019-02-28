28.02.2019 | 18:15

В пензенский планетарий уже несколько лет не пускают посторонних - здание находится в аварийном состоянии. Съемочной группе 11 канала разрешили сделать только несколько кадров, гулять по всем помещениям опасно.

В левой части ситуация особенно плачевна: все рушится, в том числе и потолок. Когда начнется ремонт, сказать сложно - деньги на него пока не заложены в бюджет. Но над проектом возрождения памятника местного значения трудятся.

«Мы ожидаем уже в марте, что у нас окончательно вся проектно-сметная документация полностью пройдет еще техническую экспертизу и мы узнаем, сколько будет стоить планетарий. И тогда уже будут решаться вопросы финансирования реставрационных работ», - сообщила директор парка им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Планетарий был закрыт в 2010 году. Но теперь власти твердо намерены его восстановить.

«Вопрос будет, наверное, решаться на уровне региона, потому что наш планетарий в перспективном плане развития региона стоит», - добавила Елена Савельева.

Все гораздо сложнее обстоит с объектом, часть которого тоже располагается на территории парка культуры и отдыха, но муниципальным имуществом не является.

«Канатная дорога не относится к парку. У нее есть собственник», - уточнила директор парка.

В 2019-м канатной дороге в Пензе исполнилось бы 25 лет. Но проработала она всего шесть - начиная с 1994-го.

О спасении аттракциона власти говорили не раз. В 2017 году губернатор обсуждал с инвестором возможность реконструкции объекта. Но вкладывать деньги никто не спешит, хотя останки и не демонтируют.

В кабинках с 2000 года никто не катался, но они до сих пор выглядят достаточно крепкими и надежными. Их склад располагается недалеко от кинотеатра «Современник». Имущество находится под круглосуточным наблюдением.

Скорее всего, нынешнюю «канатку» спасти вряд ли удастся, она устарела в техническом плане. Но многие горожане мечтали бы вновь увидеть Пензу с высоты птичьего полета.

«Просто красивый вид, интересно посмотреть сверху на город», - предположила женщина.

«Удобно связывал центр и Западную Поляну, недорого можно было проехать. То есть не как аттракцион, но как средство передвижения», - заключил молодой чеоловек.