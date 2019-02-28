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Общество | Пензенцы хотели бы вновь прокатиться на канатной дороге

28.02.2019|18:15
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В пензенский планетарий уже несколько лет не пускают посторонних - здание находится в аварийном состоянии. Съемочной группе 11 канала разрешили сделать только несколько кадров, гулять по всем помещениям опасно.

В левой части ситуация особенно плачевна: все рушится, в том числе и потолок. Когда начнется ремонт, сказать сложно - деньги на него пока не заложены в бюджет. Но над проектом возрождения памятника местного значения трудятся.

«Мы ожидаем уже в марте, что у нас окончательно вся проектно-сметная документация полностью пройдет еще техническую экспертизу и мы узнаем, сколько будет стоить планетарий. И тогда уже будут решаться вопросы финансирования реставрационных работ», - сообщила директор парка им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Планетарий был закрыт в 2010 году. Но теперь власти твердо намерены его восстановить.

«Вопрос будет, наверное, решаться на уровне региона, потому что наш планетарий в перспективном плане развития региона стоит», - добавила Елена Савельева.

Все гораздо сложнее обстоит с объектом, часть которого тоже располагается на территории парка культуры и отдыха, но муниципальным имуществом не является.

«Канатная дорога не относится к парку. У нее есть собственник», - уточнила директор парка.

В 2019-м канатной дороге в Пензе исполнилось бы 25 лет. Но проработала она всего шесть - начиная с 1994-го.

О спасении аттракциона власти говорили не раз. В 2017 году губернатор обсуждал с инвестором возможность реконструкции объекта. Но вкладывать деньги никто не спешит, хотя останки и не демонтируют.

В кабинках с 2000 года никто не катался, но они до сих пор выглядят достаточно крепкими и надежными. Их склад располагается недалеко от кинотеатра «Современник». Имущество находится под круглосуточным наблюдением.

Скорее всего, нынешнюю «канатку» спасти вряд ли удастся, она устарела в техническом плане. Но многие горожане мечтали бы вновь увидеть Пензу с высоты птичьего полета.

«Просто красивый вид, интересно посмотреть сверху на город», - предположила женщина.

«Удобно связывал центр и Западную Поляну, недорого можно было проехать. То есть не как аттракцион, но как средство передвижения», - заключил молодой чеоловек.

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Гость|28.02.2019 18:36|

Ну ну, мечтайте дальше. Вас ждут речные трамвайчики для буртасских зайчиков.

Гость|28.02.2019 18:46|

Сначала планетарий, а на канатку деньги после восстановления приборостроения и машиностроения.

Гость|28.02.2019 18:50|

Верните однокрылого!

Гость|28.02.2019 18:56|

Это её предположения,на самом деле,никому не нужна !

Гость|28.02.2019 18:57|

Кто будет вкладывать в убыточную дорогу. Дураков нет.

Гость|28.02.2019 19:35|

Гость писал(a):

Кто будет вкладывать в убыточную дорогу.
Вы дурачок? Наверное, скакун?

Гость|28.02.2019 19:37|

Они прибыльны только в Альпах.

Гость|28.02.2019 20:00|

Всё у нас развалилось и похерилось. Даже цирка нет. Позорище. Зато торговые центры за пару месяцев строят. Барыги бессовестные. Вы ещё телескоп, который из дворца пионеров спёрли верните, ворюги. Да-да, если кто не знал, то обсерваторий у нас было две, а теперь ни одной.

Гость|28.02.2019 20:49|

В стране прорыв, а вы все недовольны.

Гость|28.02.2019 20:51|

Валить надо отсюда, умирающий город

Гость|28.02.2019 20:52|

точно

Гость|28.02.2019 21:00|

Ваааалить… я люблю свой город... ну это деревня конечно!!!

Гость|28.02.2019 21:46|

Нинада! Опять все засрут

Гость|28.02.2019 22:03|

Валить . Ничего не продашь за нормальные деньги.

Гость|28.02.2019 22:18|

Никому эта канатка не нужна ! С чего она взяла вообще ?

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Имя: Гость
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