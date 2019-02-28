Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 фев 2019|19:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  74.97  |  $  65.89
 

Общество | Пензенцев приглашают принять участие в конкурсе от организации волонтеров

28.02.2019|18:27
Печать

До 9 Мая - чуть больше двух месяцев, и по стране уже ищут добровольцев, которые помогут провести празднование 74-й годовщины Победы. Всероссийская общественная организация волонтеров начала конкурс. Заявки принимаются на сайте, участвовать приглашают активную молодежь от 18 до 30 лет.

«После этого с вами свяжутся представители центрального штаба «Волонтеров Победы» для прохождения собеседования. Собеседование заочное, через скайп либо через номер телефона. 5 апреля будут подведены итоги конкурса», - рассказал региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Анкеты ждут до 4 марта. Кроме того, от участников обязательно требуются хорошее знание истории и пост в социальных сетях на тему «Почему именно я должен стать послом Победы?».

«На данный момент от Пензенского региона уже более 10 заявок принято. Отобранные ребята, молодые люди смогут принять участие в торжественных мероприятиях в мае 2019 года в Москве», - сообщил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

Пензенцы соревнуются во всероссийском конкурсе уже четвертый год подряд. За это время 10 человек получили возможность сопровождать парады Победы в Москве, Петербурге, Севастополе и Волгограде.

0
0
0
0
 
Гость|28.02.2019 18:48|

Нью комсомольцы в действии. Станут депутанами и будут воровать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!