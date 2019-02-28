28.02.2019 | 18:27

До 9 Мая - чуть больше двух месяцев, и по стране уже ищут добровольцев, которые помогут провести празднование 74-й годовщины Победы. Всероссийская общественная организация волонтеров начала конкурс. Заявки принимаются на сайте, участвовать приглашают активную молодежь от 18 до 30 лет.

«После этого с вами свяжутся представители центрального штаба «Волонтеров Победы» для прохождения собеседования. Собеседование заочное, через скайп либо через номер телефона. 5 апреля будут подведены итоги конкурса», - рассказал региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Анкеты ждут до 4 марта. Кроме того, от участников обязательно требуются хорошее знание истории и пост в социальных сетях на тему «Почему именно я должен стать послом Победы?».

«На данный момент от Пензенского региона уже более 10 заявок принято. Отобранные ребята, молодые люди смогут принять участие в торжественных мероприятиях в мае 2019 года в Москве», - сообщил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

Пензенцы соревнуются во всероссийском конкурсе уже четвертый год подряд. За это время 10 человек получили возможность сопровождать парады Победы в Москве, Петербурге, Севастополе и Волгограде.