28.02.2019 | 17:51

Специалисты управления Роспотребнадзора бьют тревогу: острые кишечные инфекции атакуют пензенцев - и взрослых, и совсем юных. Такие данные представители ведомства озвучили на совещании в городском управлении образования.

«Рота-, норовирусные у нас были зарегистрированы очаги вспышечной заболеваемости опять же среди детских садов, и школы были вовлечены», - сообщила главный специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора Пензенской области Инна Малосиева.

На страже здоровья детей, пока они находятся в садиках и школах, стоят коллективы образовательных учреждений, а также люди, отвечающие за питание ребят. Именно работникам кухонь напомнили о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил.

«Заведующий производством отвечает за всех своих сотрудников, которые работают вместе с ней, то есть поваров, кухонных работников. Она должна видеть, в каком состоянии пришел работник и приступил к своей работе. Она должна посмотреть: у кого-то может быть насморк, какие-то другие проблемы со здоровьем, - и в этом случае сразу же отстранять человека от работы», - отметил заместитель начальника Управления образования г. Пензы Федор Клемин.

В управлении образования констатировали, что в детских садах нет групп, закрытых на карантин по ОРВИ, норовирусу. Только по ветряной оспе введены ограничительные мероприятия в 53 коллективах дошколят.