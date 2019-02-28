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Общество | Пензенцев атакуют острые кишечные инфекции

28.02.2019|17:51
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Специалисты управления Роспотребнадзора бьют тревогу: острые кишечные инфекции атакуют пензенцев - и взрослых, и совсем юных. Такие данные представители ведомства озвучили на совещании в городском управлении образования.

«Рота-, норовирусные у нас были зарегистрированы очаги вспышечной заболеваемости опять же среди детских садов, и школы были вовлечены», - сообщила главный специалист-эксперт отдела Управления Роспотребнадзора Пензенской области Инна Малосиева.

На страже здоровья детей, пока они находятся в садиках и школах, стоят коллективы образовательных учреждений, а также люди, отвечающие за питание ребят. Именно работникам кухонь напомнили о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил.

«Заведующий производством отвечает за всех своих сотрудников, которые работают вместе с ней, то есть поваров, кухонных работников. Она должна видеть, в каком состоянии пришел работник и приступил к своей работе. Она должна посмотреть: у кого-то может быть насморк, какие-то другие проблемы со здоровьем, - и в этом случае сразу же отстранять человека от работы», - отметил заместитель начальника Управления образования г. Пензы Федор Клемин.

В управлении образования констатировали, что в детских садах нет групп, закрытых на карантин по ОРВИ, норовирусу. Только по ветряной оспе введены ограничительные мероприятия в 53 коллективах дошколят.

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Гость|28.02.2019 18:51|

Ну да,в нашей группе был карантин по ротовирусу, после того как мои дети попали в ким м кишечной инфекцией.

Гость|28.02.2019 18:53|

До хрена чиновников, да мало поваров.

Гость|28.02.2019 18:58|

Шаурма делает своё дело.

Имя: Гость
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