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Общество | Зареченцам предлагают обсудить транспорт нерегулярных перевозок

27.02.2019|14:32
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К концу 2019 года в Заречном планируется запустить проект под названием «Транспорт для каждого. Система нерегулярных общественных перевозок». Он вышел в финал программы «100 городских лидеров», организованной Агентством стратегических инициатив и ГК «Росатом».

Проект предусматривает возможность для зареченцев предлагать свои варианты передвижения общественного транспорта и пункты назначения в Пензе. Это позволит не пересаживаться на общественный транспорт в областном центре, а добираться на работу, в институт, торговые центры, спортивные, культурные и образовательные учреждения по прямому и удобному маршруту.

«Если маршрут интересен не одному человеку, то к нему может присоединиться любой желающий, и они разделят стоимость поездки. Если людей, заинтересованных в одном маршруте, много, им предоставят автобус, и цена билета будет ниже, чем на обычных перевозках», - приводит портал «Город Z» слова инициатора проекта Павла Денисюка.

В перспективе планируется запустить программу лояльности и установить связи с наиболее посещаемыми объектами в областном центре.

После презентации на конкурсе «100 городских лидеров» зареченский проект получит методическую и экспертную поддержку Агентства стратегических инициатив.

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Гость|27.02.2019 14:46|

Фомин, Кривозубов - слышите? Последний кусок хлеба хотят у вас вырвать! Пересадки им не нужны в областном центре.

Гость|27.02.2019 14:58|

Только зареченских автобусов по всей Пензе нам и не хватало.

Имя: Гость
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