27.02.2019 | 12:01

Отец шестерых детей из Земетчинского района, лишенный родительских прав, задолжал более 500 тысяч рублей по алиментам. Мужчина более двух месяцев не перечислял деньги без уважительной причины.

«Нерадивый отец пояснил свое неисполнение по обязательствам тем, что нет подходящей работы, а соответственно и нет источника дохода, что «сам живет за счет случайных заработков», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

В итоге ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

«Теперь у горе-отца появится возможность переосмыслить свое существование и наконец-то вспомнить о детях», - заключили в пресс-службе, уточнив, что отбывание наказания не освобождает от необходимости погасить долг.

Если мужчина так и не перечислит деньги, в отношении него возбудят уголовное дело.