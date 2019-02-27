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Общество | В Заречном отметили 105-летие со дня рождения Михаила Проценко

27.02.2019|16:19
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В среду, 27 февраля, в закрытом городе отметили 105-летие со дня рождения первого директора Пензенского приборостроительного завода, почетного гражданина Заречного и Пензы Михаила Васильевича Проценко.

Утром прошла церемония возложения цветов к памятнику Михаилу Проценко, установленному на территории ПО «Старт». Затем представители органов власти, заводчане, юные и взрослые школьники приняли участие в торжественном мероприятии возле мемориальной доски, размещенной на доме, в котором жил Михаил Васильевич.

Зареченцы говорили о трудовом пути первого директора завода и вспоминали, каким человеком он был.

Глава города Олег Климанов рассказал о вкладе Михаила Проценко в создание ядерного щита страны. Благодаря Михаилу Васильевичу было построено не только предприятие, но и сам город, который в сентябре 2018 года отметил 60-летний юбилей.

Заместитель генерального директора завода «Старт», ныне носящего имя Михаила Проценко, Михаил Андрюшечкин подчеркнул, что своим трудом первый руководитель заложил надежный фундамент для дальнейшего развития градообразующего предприятия и Заречного в целом.

«Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориальной доске. После этого

желающие отправились на городское кладбище, где похоронен Михаил Васильевич

Проценко, чтобы там отдать долг памяти этому выдающемуся человеку», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

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