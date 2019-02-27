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Общество | В «Термодоме» рассказали, какой будет новая школа в Спутнике

27.02.2019|12:54
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В Спутнике будет построена новая школа. Закладка фундамента запланирована на 2019 год. За ориентир взят проект одной из лучших школ в России.

Для быстрорастущего Спутника новая школа станет второй по счету. Первая открылась в 2017 году, но до сих пор считается оборудованной по последнему слову техники, одной из самых инновационных в регионе.

По причине привлекательности района в Спутник переезжает много семей с детьми. Существующее учебное заведение рассчитано на 1 100 учеников, но по факту их уже больше.

Первого сентября 2018 года в школе зафиксировали рекорд - 12 первых классов. Такого не было нигде, даже в масштабах Приволжья.

Необходимость строительства в Спутнике второго учреждения образования отметил губернатор Иван Белозерцев и попросил поддержать проект сенаторов во время выступления в Совете Федерации в феврале. Сенаторы рекомендовали правительству страны выделить Пензенской области дополнительную финансовую помощь на 2019 год.

За образец учебного заведения, которое будет построено в Спутнике, взят проект «Школы Сколково - Тамбов».

Это инновационное во всех отношениях учреждение, рассчитанное на 97 классов. Площадь - почти 34 тысячи квадратных метров.

Внутри - 13 центров: есть центр естественнонаучного образования с кабинетами биологии, экологии и даже ботаническим садом, есть центр IT-технологий, кабинеты которого могут трансформироваться в зависимости от направлений деятельности. А еще имеются центры безопасности и физического здоровья, искусства, робототехники, моделирования и флористики.

Рассчитана школа на 2 425 учеников, то есть больше существующей в Спутнике почти в два с половиной раза.

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