27.02.2019 | 14:09

В Шемышейском районе суд взыскал с местного жителя задолженность по кредитному договору в размере 860 тысяч 128 рублей 16 копеек.

Мужчина взял деньги (948 тысяч рублей) в 2014-м в одном из банков на семь лет под 19,9% годовых. Вернуть всю сумму вместе с процентами он должен был в ноябре 2021-го.

«В нарушение положений кредитного договора ответчик неоднократно не вносил ежемесячные платежи в погашение основного долга и процентов», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

В результате банк решил вернуть отданные средства в судебном порядке. Изучив материалы дела, служителя Фемиды встали на сторону истца.

«Решение не вступило в законную силу», - резюмировали в пресс-службе.