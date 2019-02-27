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Общество | В Шемышейском районе банк через суд взыскал с мужчины долг по кредиту

27.02.2019|14:09
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В Шемышейском районе суд взыскал с местного жителя задолженность по кредитному договору в размере 860 тысяч 128 рублей 16 копеек.

Мужчина взял деньги (948 тысяч рублей) в 2014-м в одном из банков на семь лет под 19,9% годовых. Вернуть всю сумму вместе с процентами он должен был в ноябре 2021-го.

«В нарушение положений кредитного договора ответчик неоднократно не вносил ежемесячные платежи в погашение основного долга и процентов», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

В результате банк решил вернуть отданные средства в судебном порядке. Изучив материалы дела, служителя Фемиды встали на сторону истца.

«Решение не вступило в законную силу», - резюмировали в пресс-службе.

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Гость|27.02.2019 14:43|

penzainform.ru писал(a):

Мужчина взял деньги
Шишимейка? Взял чужое и не отдал. Прелестно.

Гость|27.02.2019 14:46|

Надо было у друзей брать. Они бы простили.

Гость|27.02.2019 15:20|

эка невидаль - НОВОСТИЩЩА!

Имя: Гость
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