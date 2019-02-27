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Общество | В Пензенской области вырос уровень преступности

27.02.2019|15:56
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В 2018 году в Пензенской области уровень преступности вырос на 8%, несмотря на принимаемые меры. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Юрий Денисов на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и штаба народных дружин.

«Возросло число преступлений, совершенных на улицах (более чем на 15%), и преступлений, совершенных в общественных местах (также более чем на 15%). Считаю, что нам необходимо активнее работать с населением, создавать условия для участия граждан в охране общественного порядка», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Юрий Денисов подчеркнул, что, несмотря на огромное количество профилактических мероприятий, настоящей бедой остаются правонарушения, совершенные гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

Таких преступлений стали совершать больше, чем прежде, в 17 муниципальных образованиях области. В ходе заседания комиссии подчеркнули, что малоэффективно работают общественные активисты.

«Недостаточно пресекаются правонарушения - это в Спасском, Наровчатском, Вадинском и Бековском районах. Дружинники Городищенского и Сердобского, Тамалинского районов, города Заречного не оказывают содействия в выявлении преступлений», - сообщил заместитель начальника штаба народных дружин при правительстве области Виктор Чучелов.

Основными причинами такого явления назвали слабую координацию и плохое взаимодействие с правоохранительными органами.

Впрочем, отстающим есть на кого равняться. Это подтвердили итоги конкурса «Лучшая народная дружина», победителями которого стали представители города Кузнецка.

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Гость|27.02.2019 19:11|

внимание розыск

кого тама розыскивают на стенде

Пенза-Информ помогло бы найти кого тама ищут

показало бы фотографии со стенда кого тама ищут

Имя: Гость
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