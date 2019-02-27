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Общество | В Пензе пятиклассник погиб, выпав из окна многоэтажного дома

27.02.2019|10:35
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Во вторник, 26 февраля, в Пензе произошла трагедия: погиб 11-летний ребенок.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали: «26 февраля в 16:57 в отдел полиции № 4 по городу Пензе поступило сообщение о том, что возле дома на улице Калинина обнаружен мертвым несовершеннолетний (мальчик)».

По информации, размещенной свидетелями в социальных сетях, пятиклассник выпал из окна многоэтажного дома № 9 на улице Калинина и погиб на месте. Родители мальчика в это время были в квартире.

«Он сначала на машину упал, лобовое стекло разбилось. 10 этаж, не было шансов. Приехала скорая, накрыла его пеленкой какой-то… Это очень грустно», - написала очевидица произошедшего.

«По факту гибели ребенка проводится проверка», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|27.02.2019 10:58|

О господи, какая трагедия для родителей.

Царствие небесное ангелочку.

Гость|27.02.2019 10:59|

Ну как так,ведь он еще совсем малой,жизни не увидел. родители,где были в это время.

Гость|27.02.2019 11:06|

Гость писал(a):

родители,где были в это время.
Ты что несешь? Тебя до 18 лет одного в комнате не оставляли? И в школу тебя наверное бабушка до 11 класса провожала, а уж остаться одному дома ты и мечтать не мог.

Гость|27.02.2019 11:10|

Падение произошло из окна, расположенного на лестничной площадке между восьмым и девятым этажами.

Ребенок был НЕ В КВАРТИРЕ

Гость|27.02.2019 11:10|

Сил родителям перенести трагедию.Глубокие соболезнования.

Гость|27.02.2019 11:11|

Ужас,я в этом доме живу,видела вчера это(( поругался с родителями так...

Гость|27.02.2019 11:13|

Некоторые считают что не нужно маме работать и сидеть дома

Гость|27.02.2019 11:18|

Гость писал(a):

Некоторые считают что не нужно маме работать и сидеть дома
Некоторые считают, что детей воспитывать надо и присматривать за ними.

Гость|27.02.2019 11:18|

родителям теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь.

Гость|27.02.2019 11:20|

Перестаньте! Как бабы базарные...

Гость|27.02.2019 11:29|

Некоторые считают, что детей воспитывать надо и присматривать за ними.

Некоторые считают, что прежде чем что то написать, нужно подумать два или три раза. Это к вам относится если что. Если непонятно, спрашивайте.

Родителям - держитесь!

Гость|27.02.2019 11:31|

Страшное горе... Соболезнования родителям.

Гость|27.02.2019 11:41|

Берегите своих детей! Родителям сил пережить.

Гость|27.02.2019 11:47|

Соболезнования родителям... какое горе.

Гость|27.02.2019 11:48|

А как вы узнали,что ребенок с родителями поругался? На улице слышно было? Или следствие в сторону уводите?

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Имя: Гость
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