27.02.2019 | 10:35

Во вторник, 26 февраля, в Пензе произошла трагедия: погиб 11-летний ребенок.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали: «26 февраля в 16:57 в отдел полиции № 4 по городу Пензе поступило сообщение о том, что возле дома на улице Калинина обнаружен мертвым несовершеннолетний (мальчик)».

По информации, размещенной свидетелями в социальных сетях, пятиклассник выпал из окна многоэтажного дома № 9 на улице Калинина и погиб на месте. Родители мальчика в это время были в квартире.

«Он сначала на машину упал, лобовое стекло разбилось. 10 этаж, не было шансов. Приехала скорая, накрыла его пеленкой какой-то… Это очень грустно», - написала очевидица произошедшего.

«По факту гибели ребенка проводится проверка», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.