27.02.2019 | 13:21

В субботу, 2 марта, в Пензе на время проведения восьмой областной эстафеты по лыжным гонкам на призы губернатора изменят схему организации дорожного движения.

Соревнования будут проходить на стадионе «Снежинка».

«Предусмотрено временное ограничение стоянки автотранспортных средств по улице Виражной на участке от дома № 42 до поворота на автостоянку стадиона с 8:00 до 15:00», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

В середине февраля на стадионе «Снежинка» проводилась традиционная областная эстафета по лыжным гонкам, посвященная памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова. За победу боролись около 250 участников разных возрастов.