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Общество | В областном следственном управлении действует прямая линия для бизнесменов

27.02.2019|09:05
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В Следственном управлении СК России по Пензенской области начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на информацию о давлении на бизнес.

«Прием сообщений, а также запись на личный прием к руководителю следственного управления по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8 (8412) 36-13-20», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Ранее такая прямая круглосуточная связь по телефону 8 (495) 986-78-18 была установлена в Следственном комитете Российской Федерации. Все сообщения о давлении на предпринимателей передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

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Гость|27.02.2019 10:33|

penzainform.ru писал(a):

давлении на бизнес
какой сдесь может быть бизнес

возможно ли сдесь организовать бизнес

да и нужен ли он кому то здесь бизнес

кто хочет делать бизнес тот делает

а кто должен хотеть и как должен хотеть

экономика работает т.е. производит , изготавливает, товар, продукт

только тогда когда существует хоть какаято возможность суметь организовать рабочее место при существующих нормах которые заложены в нормативно0правовые акты

Имя: Гость
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