27.02.2019 | 09:05

В Следственном управлении СК России по Пензенской области начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на информацию о давлении на бизнес.

«Прием сообщений, а также запись на личный прием к руководителю следственного управления по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8 (8412) 36-13-20», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Ранее такая прямая круглосуточная связь по телефону 8 (495) 986-78-18 была установлена в Следственном комитете Российской Федерации. Все сообщения о давлении на предпринимателей передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.