В Следственном управлении СК России по Пензенской области начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на информацию о давлении на бизнес.
«Прием сообщений, а также запись на личный прием к руководителю следственного управления по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8 (8412) 36-13-20», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.
Ранее такая прямая круглосуточная связь по телефону 8 (495) 986-78-18 была установлена в Следственном комитете Российской Федерации. Все сообщения о давлении на предпринимателей передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.
penzainform.ru писал(a):какой сдесь может быть бизнес
возможно ли сдесь организовать бизнес
да и нужен ли он кому то здесь бизнес
кто хочет делать бизнес тот делает
а кто должен хотеть и как должен хотеть
экономика работает т.е. производит , изготавливает, товар, продукт
только тогда когда существует хоть какаято возможность суметь организовать рабочее место при существующих нормах которые заложены в нормативно0правовые акты