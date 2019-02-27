Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 фев 2019|20:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  74.82  |  $  65.76
 

Общество | Сотни жителей Пензы пришли на акцию центра медицинской профилактики

27.02.2019|17:04
Печать

В очередь за здоровьем встали сотни жителей Пензы. Нужно было приходить на пустой желудок - иначе точный диагноз не поставить. К обеду некоторым пенсионерам становилось плохо.

Во дворце спорта «Буртасы» прошла акция областного центра медицинской профилактики. Не ожидали врачи такого скопления народа, жаждущего знать, что с ним.

«Какой человек может выдержать? Здоровый не выдержит, а у больных людей, которые пришли сюда, и холестерин поднимется, и сахар, и давление! Какая же тут может быть проверка, какое здесь здоровье? Я считаю, что это впустую, все пройдет впустую», - возмутилась жительница г. Пензы Тамара Ковалева.

«Они готовы здесь упасть, но только не уйти. Мы, конечно, до самого конца будем здесь, с каждым поговорим, мы тут готовы столько, сколько надо, находиться. Единственное - мы не готовы более 200 человек принять, я думаю, что придет больше человек», - отметила главный врач областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

Акция была предназначена для людей относительно здоровых: померить давление, узнать уровень сахара в крови, на месте ли талия, и не более того. Но женщины решили, что в «Буртасах» их вылечат.

«В связи с медицинской оптимизацией медицина для простых людей стала недоступной. Мы не можем прийти вовремя, когда у нас схватит желудок или печень, проконсультироваться - мы должны месяц или больше отстоять в очереди», - пожаловалась жительница г. Пензы Мария Матазова.

Однако плохо всегда там, где нас нет. Светлана Андреева приехала встать в пензенскую очередь из Казахстана и не пожалела.

«Люди, вы сами себе помогите и не осложняйте жизнь врачей, которые стараются вам всячески помочь. Помогайте им - помогите себе, почувствуйте эту заботу, вам больше не с чем сравнить! Вы поймите, что у вас все далеко не так плохо», - призвала гражданка Республики Казахстан.

0
0
0
0
 
Гость|27.02.2019 19:06|

Сотни жительниц, мужикам западло.

Гость|27.02.2019 19:14|

penzainform.ru писал(a):

Вы поймите, что у вас все далеко не так плохо», - призвала гражданка Республики Казахстан.
Каким боком здесь мигрантка? А вообще просто издевательство над пожилыми людьми.

Гость|27.02.2019 19:51|

Вы поймите, что у вас все далеко не так плохо», - призвала гражданка Республики Казахстан.

Ну да по сравнению с Гаити мы еще существуем...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!