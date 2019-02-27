27.02.2019 | 17:04

В очередь за здоровьем встали сотни жителей Пензы. Нужно было приходить на пустой желудок - иначе точный диагноз не поставить. К обеду некоторым пенсионерам становилось плохо.

Во дворце спорта «Буртасы» прошла акция областного центра медицинской профилактики. Не ожидали врачи такого скопления народа, жаждущего знать, что с ним.

«Какой человек может выдержать? Здоровый не выдержит, а у больных людей, которые пришли сюда, и холестерин поднимется, и сахар, и давление! Какая же тут может быть проверка, какое здесь здоровье? Я считаю, что это впустую, все пройдет впустую», - возмутилась жительница г. Пензы Тамара Ковалева.

«Они готовы здесь упасть, но только не уйти. Мы, конечно, до самого конца будем здесь, с каждым поговорим, мы тут готовы столько, сколько надо, находиться. Единственное - мы не готовы более 200 человек принять, я думаю, что придет больше человек», - отметила главный врач областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

Акция была предназначена для людей относительно здоровых: померить давление, узнать уровень сахара в крови, на месте ли талия, и не более того. Но женщины решили, что в «Буртасах» их вылечат.

«В связи с медицинской оптимизацией медицина для простых людей стала недоступной. Мы не можем прийти вовремя, когда у нас схватит желудок или печень, проконсультироваться - мы должны месяц или больше отстоять в очереди», - пожаловалась жительница г. Пензы Мария Матазова.

Однако плохо всегда там, где нас нет. Светлана Андреева приехала встать в пензенскую очередь из Казахстана и не пожалела.

«Люди, вы сами себе помогите и не осложняйте жизнь врачей, которые стараются вам всячески помочь. Помогайте им - помогите себе, почувствуйте эту заботу, вам больше не с чем сравнить! Вы поймите, что у вас все далеко не так плохо», - призвала гражданка Республики Казахстан.