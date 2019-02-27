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Общество | На окраине Каменки в течение нескольких недель выросла свалка

27.02.2019|15:29
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Не утонуть бы мусорной реформе в бытовых отходах. На окраине Каменки в течение нескольких недель выросла свалка, а квитанции за обращение с ТКО уже пришли всем жильцам двухэтажек на Индустриальной.

Каменский район вошел в Южную зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (всего их четыре в регионе). Плата для жильцов многоквартирных домов юга области - 3 рубля 30 копеек с квадратного метра, в частном секторе - 98,40.

И те, и другие на отдаленных улицах Каменки оказались у разбитых баков и с горами мусора.

«Вообще ничего не двигается! Они объясняют это тем, что машина у них одна и сломана. На центральных мусорках баки стоят пустые даже в выходные дни, а у нас постоянно такая ерунда», - возмутился житель улицы Индустриальной Олег Ильченко.

Регоператор Южной зоны базируется в Сердобске, он заключил договор с МУП «Каменское ЖКХ» на вывоз твердых коммунальных отходов в районе.

«Исторически сложилось так, что на самом деле график вывоза мусора по городу не выполнялся. Сейчас мы заказали новый проект, где рассматриваем оптимизацию контейнерных площадок в городе, замену контейнеров металлических по 0,75 куба на восьмикубовые контейнеры», - сообщил директор МУП «Каменское ЖКХ» Максим Куликов.

Также решается одна из основных проблем - нехватка техники: предприятие уже направило заявку региональному оператору. Но на все это требуется время, а обитатели окраины ждать не хотят, так как ситуацию усложняют бездомные животные.

«Постоянно здесь собаки, по семь-восемь штук, овчарки бегают, и никто мер не принимает. Вчера побоялись проходить назад, где мечеть», - рассказали жительницы улицы Индустриальной Нурия и Наиля.

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Гость|27.02.2019 19:37|

Опять ета гнилая Каменка!

Гость|27.02.2019 20:03|

ДА ,ВОЗ И НЫНЕ ТАМ ! КОГДА ЭТИ РЕФОРМЫ ЗАКОНЧАТСЯ !!!

Имя: Гость
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