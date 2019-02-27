27.02.2019 | 11:50

Общероссийский оператор цифровых возможностей «МегаФон» и международная платежная система Mastercard подписали на Всемирном мобильном конгрессе меморандум о партнерстве и сотрудничестве в сфере мобильных финансовых услуг и представили услугу «Кредит на счет телефона» - мобильный финансовый маркетплейс для абонентов.

Благодаря инновационному сервису абоненты «МегаФона», держатели виртуальных и пластиковых карт Mastercard «МегаФон Банка» первыми в России получат доступ к банковским предложениям от крупнейших финансовых организаций страны. У них появится возможность в несколько кликов оформить в привычном мобильном приложении удобный кредитный продукт в режиме онлайн, практически моментально получить деньги на счет мобильного телефона и оплатить покупки.

Больше нет необходимости посещать офисы банка, теперь удобные финансовые сервисы доступны с экрана смартфона. Безопасность платежей в данной разработке обеспечена технологией токенизации Mastercard.

Воспользоваться услугой можно в приложении «МегаФон Банк» в специальном разделе «Кредитные продукты». На основе анализа потребностей клиента будет формироваться индивидуальное предложение по кредиту. Деньги будут зачислены прямо на счет мобильного телефона абонента, затем ими можно будет расплачиваться везде с помощью цифровой карты-токена Mastercard, привязав ее к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Оформить цифровую банковскую карту Mastercard в приложении «МегаФон Банк» можно также в несколько кликов, превратив счет мобильного телефона в банковский счет со всеми его преимуществами: процентом на остаток, кешбэком и другими. При желании клиент всегда сможет оформить и традиционную пластиковую банковскую карту в любом салоне «МегаФона» за 5 минут.

При тестировании первые клиенты финансового маркетплейса «МегаФона» уже получили персональные кредитные предложения в приложении «МегаФон Банк». Кредитные программы предлагаются абонентам персонально и сформированы на основе анализа потребностей при помощи Big Data. Сейчас соглашения по предоставлению кредитных продуктов абонентам «МегаФона» заключены с «Райффайзенбанком», «Ак Барс Банком» и Газпромбанком. До конца года число финансовых организаций-партнеров проекта увеличится до 10. Для всех абонентов «МегаФона» услуга финансового маркетплейса станет доступна до конца 2019 года.

«Компания «МегаФон» - оператор новых цифровых возможностей. Мы продолжаем развивать линейку финансовых услуг, позволяющую нашим абонентам наиболее эффективно и выгодно использовать смартфон в качестве платежного инструмента. Оплата покупок со счета мобильного телефона и денежные переводы уже стали привычными атрибутами современного абонента «МегаФона». Сегодня мы рады в партнерстве с Mastercard первыми среди мобильных операторов страны представить нашим абонентам уникальную возможность быстрого получения выгодных кредитных продуктов на счет телефона от ведущих финансовых организаций», - отметил директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

«Наше многолетнее сотрудничество с «МегаФоном» - хороший пример взаимодействия банковских и телекоммуникационных технологий. Начав с обычной пластиковой карты в 2016 году, мы запустили виртуальную предоплаченную карту с токенизацией в 2018-м и уже сейчас дополняем ее кредитными возможностями. Таким образом, для россиян становятся еще более доступны современные финансовые сервисы и технологии, с которыми удобно и безопасно решать повседневные задачи, обеспечивать финансовую стабильность и управлять личным или семейным бюджетом», - прокомментировал директор по развитию бизнеса Mastercard в России Дмитрий Тартышев.