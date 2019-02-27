27.02.2019 | 15:53

Оператор «Ростелеком» начал подключать цифровые сервисы собственникам и арендаторам офисов в пензенском гостиничном комплексе Azimut Hotels. Клиентами оператора стали компании, предоставляющие услуги в косметологической, торговой и юридической отраслях.

«Благодаря нашей сети арендаторы могут пользоваться Интернетом и современными цифровыми сервисами. Чаще всего представители малого и среднего бизнеса выбирают комплект услуг в составе пакета «Быть в плюсе». Это решение помогает предпринимателям повысить эффективность внутренних коммуникаций, качество обслуживания клиентов и сократить затраты на связь», - прокомментировал директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев.

Базовый пакет «Быть в плюсе» включает в себя доступ в Интернет, роутер и мобильную связь. В зависимости от выбранной скорости доступа в сеть клиент может подключить от одного до трех дополнительных сервисов со скидкой 50% на абонентскую плату.

С помощью пакета «Быть в плюсе» легко организовать многоканальную виртуальную телефонную связь, видеонаблюдение, предоставить сотрудникам и гостям офиса доступ в Интернет по технологии Wi-Fi и качественный телевизионный HD-контент.

Комплексное предложение действует с начала прошлого года. Представители малого и среднего бизнеса впервые получили возможность подключать цифровые и традиционные услуги «Ростелекома» в едином пакете с одним счетом.