26.02.2019 | 11:18

Жительница Бессоновского района через суд добилась, чтобы ее признали вступившей в право наследования после смерти матери.

Женщина сообщила, что в установленный законом шестимесячный срок не обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, хотя на деле распорядилась по своему усмотрению одеждой и мебелью умершей. Также именно она занималась похоронами близкой родственницы.

«Данные обстоятельства были подтверждены показаниями свидетелей, не доверять которым не имеется оснований», - пояснили в Бессоновском районном суде.

Так как у матери остались денежные вклады, сельчанке нужно было, чтобы суд официально признал ее вступившей в право наследования, после чего она смогла бы переоформить эти вклады на себя.

«При таких обстоятельствах суд посчитал доказанным факт принятия гражданкой наследства, в связи с чем ее заявление было удовлетворено», - резюмировали в инстанции.