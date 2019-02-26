26.02.2019 | 17:39

Совсем не вовремя, в нехарактерный для острого вирусного гепатита А сезон разгулялась инфекция. Гепатологическое отделение областного центра спецвидов медицинской помощи заполнено пациентами с желтухой. Еще одно ее название - «болезнь грязных рук».

Медики говорят, что обычно этой инфекции подвержены дети, но в феврале наблюдается всплеск среди взрослого населения. Вроде бы и правила личной гигиены люди соблюдают, продукты моют, но, как оказывается, недостаточно.

«Орехи нечищеные и чищеные, которые не обработаны термически. Нечищенные орехи перед употреблением не мылись: купили на рынке, не помыли, съели. Изюм, курагу моют, очень хорошо моют, кипятком заливают, но термически не обрабатывается, то есть чуть-чуть не прокипятили», - рассказала заведующая отделением областного центра спецвидов медицинской помощи Анна Степкина.

Истории пациентов - самые различные. Если одни грешат на орехи и сухофрукты, другие заболевшие полагают, что на больничную койку их уложили мандарины.

Прежде чем очищать оранжевый плод от кожуры, нужно промыть его под проточной водой, советуют врачи. Ведь не только вирусы могут оказаться на кожице.

«Кроме того что пациенты заболели острым вирусным гепатитом А, у этих пациентов был выставлен диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом». По мандаринам, хранившимся в ящиках, могли пройтись и мыши», - добавила Анна Степкина.

Ольга не сразу поняла, что подхватила гепатит А. Начиналось заболевание с признаков, похожих на ротавирусную инфекцию.

«Неделю была высокая температура, потом все закончилось. Потом вызвала участкового врача, потому что все по-новой началось, а пожелтела только на второй неделе, ну и с температурой приехала сюда», - пояснила пациентка.

Однако именно печень поражает вирус. Для того чтобы восстановить работу этого органа, требуется продолжительное время, соблюдение диеты и рекомендаций врачей.