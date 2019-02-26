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Общество | В Пензе площадь Ленина вошла в список мест празднования Масленицы

26.02.2019|13:13
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Во вторник, 26 февраля, в администрации Пензы обсуждалась подготовка к празднованию широкой Масленицы.

В этом году Масленая неделя начнется 4 марта. Традиционные проводы зимы состоятся в воскресенье, 10 марта.

Народные гулянья в этот день пройдут в ЦПКиО имени В. Г. Белинского, Детском парке в Арбекове, зоопарке, ДК «Заря» в Ахунах, ДК «Маяковский» в Монтажном, в Комсомольском парке.

Кроме того, в перечень мест проведения массовых мероприятий вошла площадь имени Ленина.

«На главной площади города можно организовать концертную программу, театрализованные представления или кукольный театр для детей, пригласить жителей и гостей областного центра принять участие в русских народных играх, сделать тематическую фотозону», -предложил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Там, где праздничные гулянья завершатся сжиганием чучела Зимы, будет уделено особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|26.02.2019 13:53|

На этот раз, кормить свиней с лопаты, на площади Ленина будут..

Гость|26.02.2019 13:55|

penzainform.ru писал(a):

Традиционные проводы зимы состоятся в воскресенье, 10 марта.
Традиционные(!) проводы зимы состоятся 20 марта.

10-го - зиму провожают рпцешные сектанты.

Гость|26.02.2019 13:55|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в перечень мест проведения массовых мероприятий вошла площадь имени Ленина.
А сжигать там чучело будут!?Чиновники сейчас должны и день ,и ночь молиться (всем!),что бы скорее пришла весна,после того бардака который ОНИ устроили в городе.

Гость|26.02.2019 14:02|

penzainform.ru писал(a):

Народные гулянья в этот день пройдут в ЦПКиО имени В. Г. Белинского,
Асфальт опять срежут фрезой на Карла Маркса? Старый, который был новым, так и не починили, хотя обещали.

Гость|26.02.2019 14:10|

Языческий праздник поклонения солнцу. А потом напялим крестики и гадаем, почему Бог отворачивается от нас и не спасает...

Гость|26.02.2019 14:13|

Так мы славяне, изначально язычники, и в нас сильны исконно народные праздники. Одно другому не мешает. Японцы ходят в храмы всех трёх своих религий и ничего, хорошо живут.

Гость|26.02.2019 14:17|

А есть вообще такие люди, которые никуда не ходят и ничего, хорошо живут.

Гость|26.02.2019 14:21|

Гость писал(a):

А есть вообще такие люди, которые никуда не ходят и ничего, хорошо живут.
Во деревня! Как же ты можешь хорошо жить, ежели не молисяя, не постисяя и радио Радонеж не слушаешь?...

Имя: Гость
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