26.02.2019 | 13:13

Во вторник, 26 февраля, в администрации Пензы обсуждалась подготовка к празднованию широкой Масленицы.

В этом году Масленая неделя начнется 4 марта. Традиционные проводы зимы состоятся в воскресенье, 10 марта.

Народные гулянья в этот день пройдут в ЦПКиО имени В. Г. Белинского, Детском парке в Арбекове, зоопарке, ДК «Заря» в Ахунах, ДК «Маяковский» в Монтажном, в Комсомольском парке.

Кроме того, в перечень мест проведения массовых мероприятий вошла площадь имени Ленина.

«На главной площади города можно организовать концертную программу, театрализованные представления или кукольный театр для детей, пригласить жителей и гостей областного центра принять участие в русских народных играх, сделать тематическую фотозону», -предложил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Там, где праздничные гулянья завершатся сжиганием чучела Зимы, будет уделено особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе мэрии.