26.02.2019 | 17:17

Директор парка культуры и отдыха Елена Савельева раскрыла секреты создания главной масленичной куклы области.

«Мы приготовили сено, скрученное в рулон, для того чтобы сделать косы. У нас обычно мастер здесь, на территории раскатывает три полосы, вплетает ленту», - рассказала Елена Савельева.

Красавица, рост которой 3 метра 60 сантиметров, почти готова к выходу в свет. Пока же она скрыта от глаз посторонних - на заднем дворике учреждения над ее пышными формами работает профессиональный скульптор Константин.

«Основной каркас идет деревянный - несущий каркас, потом забивается елками-метелками, всякими отходами, которые невостребованны и хорошо горят, потом все это обшивается бумагой», - уточнил технологию художник-скульптор Константин Ванин.

После того как черновые работы будут закончены, куклу оденут в яркое платье (в этом году - с огуречным орнаментом). А затем дама обретет свой облик благодаря слепкам папье-маше.

«Они используются каждый год, но выражения лица получаются разные, отличаются очень сильно друг от дружки, то есть там как бы передается небольшой эмоциональный настрой, часть души вкладываешь в это хозяйство», - добавил Константин.

Один месяц уходит на изготовление чучела Зимы. В Прощеное воскресенье оно сгорит за 25 минут. Звездный час красавицы настанет 10 марта в 19:00. И по традиции перед этим в парке развернутся пышные гулянья.

«С 12:00 до 19:00 у нас будут и концертные выступления, и народные забавы, игры, будет столб работать. Петухов мы привезем в последние дни - пять петухов будет для тех, кто решит залезть на столб», - отметила директор.

А еще в программе - конкурс силачей и блиноедов, перетягивание каната, битва на бревнах с мешками. В общем, будет на что посмотреть и к чему силу приложить.