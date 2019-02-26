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Общество | В колонию № 4 пытались перебросить пять мобильных телефонов

26.02.2019|11:52
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В Пензе в исправительной колонии № 4 предотвратили попытку переброса запрещенных предметов на территорию учреждения.

25-летний житель села Кондоль Пензенского района хотел перекинуть через основное охраняемое ограждение два прозрачных свертка, обмотанных скотчем. Внутри было пять мобильных телефонов.

Сотрудники регионального УФСИН России при досмотре изъяли все это у мужчины.

«Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией», - предупредили в пресс-службе ведомстве.

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Гость|26.02.2019 12:20|

Ионов очки зарабатывает. Быть тебе Биором Алеша!

Имя: Гость
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