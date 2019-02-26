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Общество | В честь 8 Марта 54 жительницам области вручат медали «Материнская доблесть»

26.02.2019|10:59
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В преддверии Международного женского дня 54 жительницы Пензенской области представлены к медалям «Материнская доблесть».

Награды II степени получат 9 матерей, родивших и воспитавших пятерых и более детей. Медалей III степени удостоены 45 женщин, воспитавших трех и более детей.

«Вручение медалей состоится в торжественной обстановке в муниципальных районах и городских округах Пензенской области», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Региональная медаль «Материнская доблесть» была учреждена в 2007 году. С этого времени ее получили 17 022 многодетные жительницы области.

Награду III степени имеют 14 975 женщин, II степени - 2 008. Медали I степени удостоены 39 мам, родивших и воспитавших 10 и более детей, сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Источник — фото: trud.pnzreg.ru
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Гость|26.02.2019 11:26|

На одно место им прилепить бы!

Гость|26.02.2019 11:37|

вы б свою торжественую обстановку засунули б куда подальше . деньги за эти медали отменили вот и вся ваша благодарность . деньги только вам нужны . никому ни многодетным не ветеранам нет ничего и как могут урезают ,хотя именно в нашей области самые ничтожные пособия .

Имя: Гость
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