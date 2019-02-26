26.02.2019 | 10:59

В преддверии Международного женского дня 54 жительницы Пензенской области представлены к медалям «Материнская доблесть».

Награды II степени получат 9 матерей, родивших и воспитавших пятерых и более детей. Медалей III степени удостоены 45 женщин, воспитавших трех и более детей.

«Вручение медалей состоится в торжественной обстановке в муниципальных районах и городских округах Пензенской области», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Региональная медаль «Материнская доблесть» была учреждена в 2007 году. С этого времени ее получили 17 022 многодетные жительницы области.

Награду III степени имеют 14 975 женщин, II степени - 2 008. Медали I степени удостоены 39 мам, родивших и воспитавших 10 и более детей, сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.