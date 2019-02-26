26.02.2019 | 16:10

«Холодно, очень холодно. Вот у меня дочка ходит на пение я не знаю уже какой год, все время холодно», - рассказала жительница села Богословка Любовь Федосеева.

Поэтому в досуговом центре жители Богословки предпочитают не раздеваться. Так и сидят в теплых пальто, а мужчины не снимают головные уборы.

С давних пор в сельском Доме культуры пытаются решить вопрос с отоплением. Он связан с особенностями проекта здания.

«Когда-то здесь стояла калориферная внизу и отапливались стены, батарей нигде не было. Теперь калорифер мы не может запустить, чисто даже непрактично, это очень большие деньги. Раньше все это было бесплатным, мы относились к совхозу «Панкратовский», Дом культуры оттуда. Сами знаете, что совхоз был миллионером», - отметила директор Богословского досугового центра Наталья Баландина.

Оборудование стало ветшать. Заменить его на идентичное - чересчур дорого, как и само электрическое отопление такого здания. Поэтому центр стали подключать к котельной. Батареи спасли маленькие помещения, но не зал почти на 500 мест и с высокими потолками.

«У нас прохладно, потому что четыре всего батареи на такой зал. У нас в плане стоит, что мы заделаем все окна и на месте, где эти окошки, повесим батареи с расчетом на то, что увеличим батареи в зале», - добавила директор.

Это намечается на окончание отопительного сезона. Центр не простаивает, в нем так же проводят и сходы, и праздники, и отчеты. Народ их не игнорирует и согревает зал своим дыханием.