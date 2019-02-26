Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 фев 2019|19:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.49  |  $  65.62
 

Общество | В Богословском Доме культуры пытаются решить вопрос с отоплением

26.02.2019|16:10
Печать

«Холодно, очень холодно. Вот у меня дочка ходит на пение я не знаю уже какой год, все время холодно», - рассказала жительница села Богословка Любовь Федосеева.

Поэтому в досуговом центре жители Богословки предпочитают не раздеваться. Так и сидят в теплых пальто, а мужчины не снимают головные уборы.

С давних пор в сельском Доме культуры пытаются решить вопрос с отоплением. Он связан с особенностями проекта здания.

«Когда-то здесь стояла калориферная внизу и отапливались стены, батарей нигде не было. Теперь калорифер мы не может запустить, чисто даже непрактично, это очень большие деньги. Раньше все это было бесплатным, мы относились к совхозу «Панкратовский», Дом культуры оттуда. Сами знаете, что совхоз был миллионером», - отметила директор Богословского досугового центра Наталья Баландина.

Оборудование стало ветшать. Заменить его на идентичное - чересчур дорого, как и само электрическое отопление такого здания. Поэтому центр стали подключать к котельной. Батареи спасли маленькие помещения, но не зал почти на 500 мест и с высокими потолками.

«У нас прохладно, потому что четыре всего батареи на такой зал. У нас в плане стоит, что мы заделаем все окна и на месте, где эти окошки, повесим батареи с расчетом на то, что увеличим батареи в зале», - добавила директор.

Это намечается на окончание отопительного сезона. Центр не простаивает, в нем так же проводят и сходы, и праздники, и отчеты. Народ их не игнорирует и согревает зал своим дыханием.

0
0
0
0
 
Гость|26.02.2019 18:58|

Горячий народ в Богословке!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!