26.02.2019 | 15:17

«Уважаемый Иван Александрович, помогите нашему селу, чтобы мы остались с работой», - обратились к губернатору сотрудники племенного завода «Еланский».

Механизаторы, кладовщики, сторожа, инженеры с осени 2018 года не получают зарплату.

«В октябре мы еще работали, нам выдавали за те месяцы в ноябре, а уже потом задолженности бросили выдавать», - рассказал сотрудник ОАО «Племенной завод «Еланский» Алексей Ларин.

«Нечем платить. Был тут прокурор, говорил, завтра приедут, газ отрежут, свет отрежут. Она постояла, голову нагнула, ничего не сказала», - отметил сотрудник ОАО «Племенной завод «Еланский» Алексей Ефимов.

Некогда «Еланский» был крупным сельскохозяйственным предприятием, где растили племенных коров. Пару лет назад дела пошли хуже, скот исчез, стали заниматься растениеводством. Осенью 2018-го деятельность практически остановилась, но люди по-прежнему ходят на работу. Их никто не увольняет, не сокращает, однако и денег не платят.

«В трудовую инспекцию мы писали, в прокуратуру мы обращались, наверное, два раза, в Следственный комитет обращались. Мы уже не знаем, что нам делать и куда идти нам дальше», - пожаловалась сотрудница ОАО «Племенной завод «Еланский» Вера Сазонова.

Во время съемки сюжета генерального директора на месте не оказалось - уехал в командировку. Но по телефону Игорь Анисимов сказал, что племенной завод пытаются спасти, найден инвестор.

Деятельность предприятия практически парализована из-за претензий, предъявленных кредиторами. За счет продажи части имущества должны отдать долги и выплатить зарплату людям. Когда ждать денег, неизвестно.

«Это вопрос уже не ко мне, это к судебным приставам. Еще раз объясняю: у нас все арестовано - движимое, недвижимое имущество, наложен арест на совершение всяких сделок», - уточнил генеральный директор ОАО «Племенной завод «Еланский» Игорь Анисимов.

На племенном заводе числится около 80 человек. Если он обанкротится, бывшие сотрудники останутся без средств к существованию - другой работы в Большой Елани практически нет.