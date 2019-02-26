26.02.2019 | 16:31

На высшие силы и спецтехнику одна надежда.

«Слава богу, что трактор проедет, тогда будет чисто, так больше никак, только трактором», - отметила местная жительница.

Жильцы старых пятиэтажек на улице Суворова уже привыкли, что дворы завалены снегом, потому что не их это забота - лопатами орудовать. Зона ответственности по уборке сугробов четко прописана в документах.

«Внутридворовые территории, те, которые обслуживает управляющая компания, - это территории управляющей компании. Магистральные улицы и некоторые внутриквартальные проезды - в контракте «Дормоста». Все, что не определено контрактом «Дормоста», - администрации района», - пояснила глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина.

С января 2019-го в ведение органов местного самоуправления передали (разумеется, с необходимым финансированием) некоторые улицы в частном секторе так называемой категории 3Б - проезды и те, где нет движения общественного транспорта.

Что же касается состояния дворов возле многоэтажек, то там снега полно и, когда наступит потепление, возникнут проблемы, с которыми УК в одиночку не справятся. Без помощи муниципалитета им не обойтись.

«Эта прилегающая территория может быть просто затоплена во время активного таяния, вот мы об этом и разговор ведем, я надеюсь, это решится», - предположил главный инженер управляющей компании Сергей Васюк.

А пока время «Ч» не наступило, сознательные квартиросъемщики в силах и сами повлиять на ситуацию.

«Не каждая зима такая снежная. Я призываю жильцов как бы помогать во дворе убираться по возможности. Так по виду не скажешь, что чисто во дворах, поэтому компании не успевают убираться. Жильцы, помогайте!» - воззвала жительница г. Пензы Татьяна Кириллова.