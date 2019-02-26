26.02.2019 | 10:40

В Лунине двое местных жителей прописали в своем доме 48 человек и, когда решили продать его, столкнулись с трудностями.

Чтобы иметь возможность распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению, они обратились в суд с просьбой снять многочисленных родственников и знакомых с регистрационного учета.

Истцы (в Лунинском районном суде затруднились уточнить, кем именно они друг другу приходятся) сообщили, что прописывали у себя людей в период с 23 апреля 2005 года по 28 февраля 2017-го.

«Ответчики в их доме никогда не проживали, членами их семьи не являются, их вещей в доме не имеется, обязанности члена семьи нанимателя жилого помещения они не несут, не оплачивают коммунальные платежи, прописка им была нужна, только чтобы иметь регистрацию. В настоящее время их местонахождение неизвестно», - пояснили в суде.

Рассмотрев материалы дела, служители Фемиды удовлетворили требования лунинцев. Решение пока не вступило в законную силу.