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Общество | Двое жителей Лунина прописали в своем доме 48 человек

26.02.2019|10:40
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В Лунине двое местных жителей прописали в своем доме 48 человек и, когда решили продать его, столкнулись с трудностями.

Чтобы иметь возможность распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению, они обратились в суд с просьбой снять многочисленных родственников и знакомых с регистрационного учета.

Истцы (в Лунинском районном суде затруднились уточнить, кем именно они друг другу приходятся) сообщили, что прописывали у себя людей в период с 23 апреля 2005 года по 28 февраля 2017-го.

«Ответчики в их доме никогда не проживали, членами их семьи не являются, их вещей в доме не имеется, обязанности члена семьи нанимателя жилого помещения они не несут, не оплачивают коммунальные платежи, прописка им была нужна, только чтобы иметь регистрацию. В настоящее время их местонахождение неизвестно», - пояснили в суде.

Рассмотрев материалы дела, служители Фемиды удовлетворили требования лунинцев. Решение пока не вступило в законную силу.

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Гость|26.02.2019 11:02|

В тесноте,да не в обиде.

Гость|26.02.2019 11:20|

48 по 10 000, пол ляма заработали.

Гость|26.02.2019 11:21|

От за мусор бы им насчитали-то, за 48 человек.

Гость|26.02.2019 11:34|

Гость писал(a):

От за мусор бы им насчитали-то, за 48 человек.
кстати, да! сколько им за мусор начислили?

Имя: Гость
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